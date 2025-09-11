MSI выпустила лимитированный ноутбук Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition с японской гравюрой на крышке

Компания MSI объявила о выпуске коллекционного ноутбука Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, объединяющего классику японского искусства и современные технологии ИИ. Устройство выпущено ограниченным тиражом всего 2000 экземпляров, на каждом из которых выгравирован индивидуальный номер.

Ноутбук создан в коллаборации с японской компанией Okadaya, хранителем техники лакирования Yamanaka с более чем 400-летней историей. Для неё характерны приподнятые узоры, создаваемые путём смешивания золотой или серебряной пыли с лаком. На корпусе Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition переосмыслена знаменитая гравюра Кацусики Хокусая «Великая волна у берегов Канагавы», выполненная вручную в технике маки-э с использованием порошка сусального золота. Каждая панель ноутбука обработана вручную. На каждом устройстве выгравирован уникальный номер, подчёркивающий его редкость и коллекционную ценность.

В техническом плане MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition оснащается процессорами Intel Lunar Lake — от Core Ultra 7 до Core Ultra 9 со встроенным нейродвижком NPU (48 TOPS), 32 Гбайт памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем SSD на 2 Тбайт.

Ноутбук оборудован 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K (2880 × 1800 пикселей), частотой обновления 60 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификатом DisplayHDR True Black 500. Поддерживается система безопасности корпоративного уровня Intel vPro.

В набор интерфейсов входят один USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), два Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1 и комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, благодаря чему устройство весит всего 990 г. Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 75 Вт·ч и поддержкой быстрой зарядки; заявленная автономность достигает до 24 часов.

К каждому ноутбуку прилагается эксклюзивный брендированный набор аксессуаров, состоящий из мышки, коврика для мыши и защитного чехла.

Уникальный ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition уже появился у ряда российских ретейлеров с русской раскладкой клавиатуры. Стоимость версии с процессором Intel Core Ultra 9 288V составляет около 203 тыс. рублей.