Microsoft выпустила официальный IOS-образ предварительной версии Windows 11 25H2

Предварительная версия Windows 11 25H2 стала доступна участникам программы Windows Insider в конце прошлого месяца. Теперь же инсайдеры могут загрузить официальный ISO-образ новейшей версии программной платформы. Изначально Microsoft планировала выпустить образ Windows 11 25H2 неделю назад, но по какой-то причине в последний момент отменила релиз.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Размер ISO-образа составляет около 7 Гбайт, он может немного меняться в зависимости от выбранного языка. Microsoft ещё не объявила дату выхода стабильной версии новой ОС, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время. По данным источника, это может произойти в конце текущего месяца или в начале следующего, поскольку именно в это время софтверный гигант обычно выпускает обновления для своей программной платформы.

Инсайдеры тестируют Windows 11 25H2 с июня, и за это время платформа перешла из стадии разработки в бета-тестирование, а позднее и в предварительный доступ. Теперь, когда инсайдерам стал доступен ISO-образ, следующим шагом должен стать запуск стабильной версии ОС. Microsoft уже подтвердила, что Windows 11 25H2 на момент появления не будет иметь каких-либо новых функций, которых нет в Windows 11 24H2. Это связано с тем, что обе ОС построены на базе одной платформы и обсуживаются, а также получают обновления одновременно. Это означает, что в Windows 11 25H2 и 24H2 пользователям доступен одинаковый набор функций.

