Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно

YouTube-канал Monitors Unboxed отчитался о ходе независимого тестирования OLED-монитора на признаки выгорания после 18 месяцев его интенсивного использования. Отмечается, что даже после более чем 4000 часов экстремального использования в самых неблагоприятных условиях 32-дюймовая 4K QD-OLED-панель только сейчас начала проявлять признаки выгорания, которые могут показаться «раздражающими».

Источник изображений: YouTube / Monitors Unboxed

Monitors Unboxed подчёркивает, что условия их эксперимента никоим образом не соответствуют типичному игровому или даже смешанному использованию (работа и игры) монитора обычными пользователями. Monitors Unboxed использовали свой монитор MSI MPG 321URX QD-OLED в течение 95 % времени для отображения статического контента и выполнения рабочих задач, без игр и лишь изредка для просмотра видео. Более того, вопреки рекомендациям производителя монитора блогеры запускали цикл компенсации пикселей панели не через каждые четыре часа, а через восемь часов работы монитора.

При уровне яркости 200 кд/м2 и светлом режиме Windows, но с тёмной панелью задач, Monitors Unboxed использовали дисплей примерно по 60 часов в неделю или примерно по 250 часов в месяц. За 18 месяцев монитор использовался от 4000 до 4500 часов с 486 циклами компенсации пикселей. Компенсационный цикл пикселей — это процесс, при котором дисплей периодически регулирует яркость и цвет отдельных пикселей для поддержания равномерности изображения на экране. Цель такого цикла — предотвратить сохранение остаточных изображений (выгорания) и другие эффекты деградации OLED-дисплеев.

Изображение матрицы с усиливающим графическим фильтром

Как отмечают испытатели, в период с 12-го по 18-й месяцы «наблюдалось заметное усиление видимости основных артефактов на однородных тёмно-серых тестовых изображениях», хотя изменения казались незначительными до 15-го месяца использования. Хотя по итогам 18 месяцев выгорание «в целом» оказалось сильнее, чем через 15 месяцев, «речь не идёт о кардинальной разнице. Это постоянная, ожидаемая, постепенная деградация», — заявляет Monitors Unboxed. Выгорание проявилось в форме видимой линии посередине дисплея, ставшей следствием ежедневного использования двух окон приложений на дисплее, расположенных рядом. Также эффект выгорания проявился в виде тени в месте расположения нижней части панели задач Windows. Значки приложений при этом на панели не проявились.

Изображение матрицы с усиливающим графическим фильтром

Monitors Unboxed отмечает, что красные субпиксели пострадали меньше всего, синие — чуть больше, а зелёные — сильнее всех. В результате панель фактически сместилась в сторону красного оттенка, а цветовая температура с 6450K в исходном состоянии сместилась к 6350K через 12 месяцев. Последующие наблюдения вплоть до 18 месяцев не показали дополнительных изменений. Примечательно, что спустя 18 месяцев дисплей монитора по-прежнему достигает той же пиковой яркости в 243 кд/м2, которая не менялась с первого дня.

В заключение говорится, что полоса по центру и «проблема с равномерностью изображений слева и справа» начинают «раздражать». Это особенно заметно в приложениях с тёмно-серым фоном. Этот эффект также немного заметен при просмотре видеозаписей игр. Тем не менее, общий вывод в целом обнадёживает. По словам Monitors Unboxed, такой уровень выгорания «на самом деле для большинства задач не представляет проблемы». Monitors Unboxed продолжают эксперимент. Следующий отчёт планируется через три месяца.

Monitors Unboxed также заявляет, что результаты их эксперимента, с учётом условий, будут равносильны результату интенсивного смешанного использования в течение как минимум трёх лет, а возможно, и дольше для большинства пользователей. Это согласуется с недавними заявлениями самой MSI о том, что после непрерывной работы OLED-монитора в течение 533 дней, семи часов и 22 минут выгорание на его дисплеях «практически отсутствует».

Теги: oled, oled-монитор, oled-дисплей, тестирование, выгорание
