SberDevices представила миниатюрную коло...
SberDevices представила миниатюрную колонку SberBoom Micro с ИИ

SberDevices представила на выставке CosMoscow устройство нового поколения SberBoom Micro — самую компактную умную колонку Sber с искусственным интеллектом GigaChat 2.0. Выполненная в форме овального камня размером с ладонь, SberBoom Micro позволяет превратить любую Bluetooth-аудиосистему в полноценное умное устройство.

Источник изображений: SberDevices

Для активации подключения SberBoom Micro к Bluetooth-аудиосистеме потребуется голосовая команда «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или можно подключиться через мобильное приложение «Салют».

SberBoom Micro также поддерживает работу с телевизорами и ТВ-приставкой Sber на ОС «Салют ТВ», позволяя обходиться без ДУ, поскольку переключать каналы, находить фильмы и управлять воспроизведения контентом можно голосом. С помощью SberBoom Micro можно также управлять Wi-Fi устройствами умного дома (светом, датчиками), отдавая команды голосом.

SberBoom Micro базируется на процессоре Amlogic 113L, оснащена 2-Вт динамиком, микрофоном, а также портом USB Type-C. Объём оперативной памяти составляет 128 Мбайт, ёмкость флеш-накопителя — 128 Мбайт. Вес колонки равен всего 65 г, размеры — 82 × 77 × 25 мм.

Обладая стильным дизайном, SberBoom Micro органично впишется в любой интерьер. Благодаря наличию липучки её можно закрепить на стене или любой гладкой поверхности в доме. Как сообщает компания, устройство «прекрасно слышит» пользователя, чётко реагируя на голосовые запросы и идеально подходит для небольшой комнаты без посторонних шумовых помех.

Благодаря поддержке ИИ, SberBoom Micro способна стать эрудированным собеседником и может использоваться в качестве персональной справочной службы.

SberBoom Micro поступит в продажу 30 сентября по цене 2990 руб.

Теги: сбер, sberdevices, умная колонка, ии
