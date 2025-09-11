Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Разрушительный шутер The Finals получил ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разрушительный шутер The Finals получил поддержку русского языка спустя почти два года после выхода

Разработчики из Embark Studios выпустили большое обновление для своего сетевого шутера The Finals. Одновременно с этим в игре начался восьмой сезон, запуск которого возвестил зрелищный трейлер.

Источник изображения: Embark Studios

Источник изображения: Embark Studios

Большой апдейт для The Finals добавил в шутер множество технических улучшений, среди которых выделяется улучшенная разрушаемость. Теперь, например, падающие части зданий могут наносить урон игрокам и стать отправной точкой для запуска целой цепочки разрушений.

Также появилась функция мгновенного повтора — она поможет игроку увидеть своего соперника, который убил его героя и забрал накопленные монеты. Разработчики предупредили, что данное программное новшество по умолчанию отключено, а для его корректной работы требуется не менее 16 Гбайт оперативной памяти на компьютере.

Экран итогов матча в The Finals теперь способен отображать детальную статистику в любом режиме. Он покажет хронологию связанных с набором очков событий и выдаст информацию о количестве полезных действий каждого члена команды.

Также в шутер добавили улучшенное руководство для новичков вкупе с системой простых заданий, обновили карту «Киото» и добавили поддержку мыши и клавиатуры для консольных версий. Наконец, со стартом восьмого сезона в шутере появилась официальная поддержка русского языка.

The Finals поступила в продажу 8 декабря 2023 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X и S.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Фильм по BioShock «однозначно» будет основан на первой BioShock и выйдет нескоро
Теги: the finals, шутер, embark studios
the finals, шутер, embark studios
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
Apple заблокирует функцию онлайн-перевода в AirPods для пользователей из Европы 12 мин.
Разрушительный шутер The Finals получил поддержку русского языка спустя почти два года после выхода 2 ч.
Стартап Mistral AI привлёк на развитие €1,7 млрд при участии ASML 3 ч.
Минцифры расширит белый список интернет-сервисов в несколько этапов 3 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план 4 ч.
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов 5 ч.
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы 5 ч.
Владельцы iPhone 14 и 15 получат ещё один бесплатный год спутниковых функций 6 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 7 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 7 ч.
Караоке-вечеринка в кубе — SVEN PS-555: для друзей и детских праздников 2 ч.
SberDevices представила миниатюрную колонку SberBoom Micro с ИИ 2 ч.
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно 2 ч.
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года 3 ч.
Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи 3 ч.
Разработчик квантовых технологий Infleqtion выйдет на биржу 3 ч.
TSMC переоборудует старые заводы под выпуск дорогостоящих мембран для EUV-литографии 3 ч.
OpenAI заключила контракт стоимостью $300 млрд на покупку вычислительных мощностей у Oracle 3 ч.
Greenliant выпустила SSD серии PrimeDrive SX для встраиваемых систем 3 ч.
Репортаж со стендов Hisense и Gorenje на выставке IFA 2025: новейшие телевизоры и умная бытовая техника 3 ч.