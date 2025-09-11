Разрушительный шутер The Finals получил поддержку русского языка спустя почти два года после выхода

Разработчики из Embark Studios выпустили большое обновление для своего сетевого шутера The Finals. Одновременно с этим в игре начался восьмой сезон, запуск которого возвестил зрелищный трейлер.

Большой апдейт для The Finals добавил в шутер множество технических улучшений, среди которых выделяется улучшенная разрушаемость. Теперь, например, падающие части зданий могут наносить урон игрокам и стать отправной точкой для запуска целой цепочки разрушений.

Также появилась функция мгновенного повтора — она поможет игроку увидеть своего соперника, который убил его героя и забрал накопленные монеты. Разработчики предупредили, что данное программное новшество по умолчанию отключено, а для его корректной работы требуется не менее 16 Гбайт оперативной памяти на компьютере.

Экран итогов матча в The Finals теперь способен отображать детальную статистику в любом режиме. Он покажет хронологию связанных с набором очков событий и выдаст информацию о количестве полезных действий каждого члена команды.

Также в шутер добавили улучшенное руководство для новичков вкупе с системой простых заданий, обновили карту «Киото» и добавили поддержку мыши и клавиатуры для консольных версий. Наконец, со стартом восьмого сезона в шутере появилась официальная поддержка русского языка.

The Finals поступила в продажу 8 декабря 2023 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X и S.