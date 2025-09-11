Страдают не только астрономы: аппарат Starlink помешал спутнику-шпиону сделать фото китайской военной базы

Во время съёмки авиабазы Динсинь в Китае компания Maxar Intelligence невольно сделала фотографию спутника Starlink, пролетавшего на несколько километров ниже одного из её аппаратов. По мере расширения группировки спутники Starlink будут всё чаще мешать съёмке как земных, так и астрономических объектов.

Maxar Intelligence, выступающая поставщиком спутниковых снимков для таких сервисов как «Google Карты», недавно обратила внимание, что на одну из её космических фотографий, сделанную в августе, попал аппарат компании Илона Маска (Elon Musk). «Наши спутники проводили плановые операции по наблюдению за Землёй, когда сделали этот снимок спутника SpaceX Starlink на орбите», — рассказала старший вице-президент компании Сюзанн Хейк (Susanne Hake).

Его идентифицировали как спутник Starlink 33828, запущенный в апреле. Снимок сделал один из аппаратов Maxar серии WorldView Legion, предназначенный для получения изображений высокого разрешения. Интересно, что на картинке цвет спутника Starlink меняется — в компании это объяснили тем, что Legion «производил объединение чёрно-белых данных высокого разрешения с цветными, когда [спутник] Starlink нёсся мимо на орбитальной скорости». Фотографию делал аппарат Maxar Legion-6 с орбиты высотой 542 км, а спутник Starlink находился на высоте около 485 км, уточнил ресурсу PCMag астроном и специалист по отслеживанию спутников Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell).

Опубликовав снимок, госпожа Хейк, по её словам, хотела обратить внимание общественности, что на орбите становится тесно — большое число аппаратов открывает широкие возможности, но и чревато сложностями для операторов. В этой связи «комплексная осведомлённость о космической сфере — это уже не просто дополнительное преимущество, а залог успеха миссии». SpaceX уже координирует свои действия с другими поставщиками спутниковых услуг, чтобы избежать возможных столкновений, и публикует данные о местоположении своих аппаратов на сайте space-track.org.

Примечательно, что инцидент произошёл, когда спутник Starlink пролетал над китайской военной авиабазой Динсинь — учёные страны уже давно выражают обеспокоенность из-за Starlink, считая группировку спутников связи военной и шпионской угрозой. Сейчас число этих аппаратов на орбите превышает 8000, но SpaceX намеревается довести его до 30 000 и обеспечить наземным абонентам гигабитные скорости интернета. Впрочем, есть опасения, что такое их число отрицательное повлияет на астрономические исследования и атмосферу Земли.