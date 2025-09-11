Утёкшие рендеры Samsung Galaxy S26 Pro подтверждают его сходство с Galaxy S25

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S26 Pro на базе CAD-файлов, предоставленные известным инсайдером OnLeaks ресурсу Android Headlines. Согласно этой утечке, Samsung Galaxy S26 Pro будет очень похож внешне на базовую модель Galaxy S25, аналога которой, как утверждают инсайдеры, не будет в следующей линейке Samsung.

Единственное заметное различие в дизайне между базовым Galaxy S25 и Galaxy S26 Pro — это выступ для основной камеры на задней панели.

Все три объектива у Galaxy S26 Pro размещены на вертикальном выступе в форме таблетки, а в то время как у Galaxy S25 камеры находятся прямо на задней панели. Также следует отметить, что все физические кнопки (кнопка питания и регулятор громкости) у Galaxy S26 Pro расположены на правой стороне корпуса.

Как отметил Android Headlines, Galaxy S26 Pro получит плоский корпус с закругленными углами, изготовленный, как и у Galaxy S25, из алюминия и стекла. Небольшая ширина окаймляющих дисплей рамок позволит увеличить диагональ экрана до 6,3 дюйма. Galaxy S26 Pro, как утверждается, будет «выше, шире и тоньше» предшественника — его размеры составят 149,3 × 71,4 × 6,96 мм. С учётом выступа для камеры толщина смартфона составит 10,23 мм.

По слухам, Galaxy S26 Pro получит улучшенную камеру, чип Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, который выйдет позже в этом году, а также 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Ёмкость батареи составит 4300 мА·ч, что больше по сравнению с 4000 мА·ч у Galaxy S25.

Как и Galaxy S26 Edge, смартфон Galaxy S26 Pro получит встроенные магниты для беспроводной зарядки Qi2.