Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Утёкшие рендеры Samsung Galaxy S26 Pro п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Утёкшие рендеры Samsung Galaxy S26 Pro подтверждают его сходство с Galaxy S25

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S26 Pro на базе CAD-файлов, предоставленные известным инсайдером OnLeaks ресурсу Android Headlines. Согласно этой утечке, Samsung Galaxy S26 Pro будет очень похож внешне на базовую модель Galaxy S25, аналога которой, как утверждают инсайдеры, не будет в следующей линейке Samsung.

Источник изображений: Android Headlines

Источник изображений: Android Headlines

Единственное заметное различие в дизайне между базовым Galaxy S25 и Galaxy S26 Pro — это выступ для основной камеры на задней панели.

Все три объектива у Galaxy S26 Pro размещены на вертикальном выступе в форме таблетки, а в то время как у Galaxy S25 камеры находятся прямо на задней панели. Также следует отметить, что все физические кнопки (кнопка питания и регулятор громкости) у Galaxy S26 Pro расположены на правой стороне корпуса.

Как отметил Android Headlines, Galaxy S26 Pro получит плоский корпус с закругленными углами, изготовленный, как и у Galaxy S25, из алюминия и стекла. Небольшая ширина окаймляющих дисплей рамок позволит увеличить диагональ экрана до 6,3 дюйма. Galaxy S26 Pro, как утверждается, будет «выше, шире и тоньше» предшественника — его размеры составят 149,3 × 71,4 × 6,96 мм. С учётом выступа для камеры толщина смартфона составит 10,23 мм.

По слухам, Galaxy S26 Pro получит улучшенную камеру, чип Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy, который выйдет позже в этом году, а также 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Ёмкость батареи составит 4300 мА·ч, что больше по сравнению с 4000 мА·ч у Galaxy S25.

Как и Galaxy S26 Edge, смартфон Galaxy S26 Pro получит встроенные магниты для беспроводной зарядки Qi2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung: трёхстворчатый складной смартфон Galaxy Z TriFold выйдет до конца года
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold
США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года
В iPhone 17 решена проблема мерцания OLED-экрана, из-за которой у некоторых болела голова
Apple начала приучать клиентов к мысли о том, что iPhone за $2000 — это нормально
Теги: samsung, смартфон
samsung, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире
Игровая выставка РЭД ЭКСПО 2025 отменена — «Леста Игры» выбрала «Игромир» и Comic Сon 22 мин.
Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026: обновился дизайн, углубилась интеграция с ИИ 50 мин.
Счастливый финал с подвохом: с дополнением Legacy of the Forge в Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая секретная концовка 2 ч.
Технокомпании обучают ИИ на миллионах роликов, скаченных с YouTube, без разрешения их авторов 2 ч.
Apple заблокирует функцию онлайн-перевода в AirPods для пользователей из Европы 2 ч.
Разрушительный шутер The Finals получил поддержку русского языка спустя почти два года после выхода 3 ч.
Стартап Mistral AI привлёк на развитие €1,7 млрд при участии ASML 5 ч.
Минцифры расширит белый список интернет-сервисов в несколько этапов 5 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план 6 ч.
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов 6 ч.
В облаке Astra Cloud появились выделенные серверы с процессорами Baikal-S 21 мин.
Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCIe 7.0 SSD в 100 раз быстрее нынешних — его представят в 2027 году 42 мин.
Новые наушники Nothing Ear (3) получат кейс с микрофоном и кнопкой Talk — зачем они, производитель не говорит 51 мин.
Утёкшие рендеры Samsung Galaxy S26 Pro подтверждают его сходство с Galaxy S25 57 мин.
Перезагрузка кадров в высшем эшелоне должна помочь Intel в укреплении бизнеса 2 ч.
Страдают не только астрономы: аппарат Starlink помешал спутнику-шпиону сделать фото китайской военной базы 2 ч.
Караоке-вечеринка в кубе — SVEN PS-555: для друзей и детских праздников 3 ч.
SberDevices представила миниатюрную колонку SberBoom Micro с ИИ 3 ч.
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно 3 ч.
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года 4 ч.