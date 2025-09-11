Сегодня 11 сентября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров

С начала лета по всей России всё чаще в целях безопасности производятся отключения мобильного интернета. Из-за этого частные лица и предприятия активно подключаются к сетям фиксированного широкополосного доступа (ШПД), а нагрузки на инфраструктуру операторов сотовой связи снижается, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: NordWood Themes / unsplash.com

Источник изображения: NordWood Themes / unsplash.com

Мобильный интернет стал массово пропадать в мае 2025 года — тогда за месяц были зафиксированы 69 случаев, в июне их стало 655, а в июле — уже 2099. Это происходит в 73 из 83 российских регионов, причём не только в западных областях, но также в Приморье, на Сахалине, Камчатке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В отдельных случаях он может пропадать более чем на месяц. Власти не раскрывают, как это делается технически: обычно голосовая связь остаётся, включая VoLTE, а доступ к интернет-ресурсам закрывается.

Крупнейшей проблемой из-за этого оказались сложности с проведением безналичной оплаты: службы и продавцы подключают терминалы через мобильный интернет, и при его исчезновении их работа оказывается парализованной. Проблему начали решать, подключая фиксированную связь ШПД. Если за 2024 год число её абонентов увеличилось лишь на 1,2 %, а проникновение достигло 56 %, то летом 2025 года спрос подскочил сразу на 20 %, подсчитали в «ТМТ Консалтинг» и ТТК. По данным «Ростелекома», число новых подключений корпоративных клиентов к сетям ШПД увеличилось на 9 % в годовом исчислении до 1,2 млн абонентов; в потребительском сегменте рост составил на 7 % до 12,2 млн.

Источник изображения: Štefan Štefančík / unsplash.com

Источник изображения: Štefan Štefančík / unsplash.com

Из-за подскочившего спроса сроки подключения выросли до 40–50 дней. В многоквартирном доме подключить абонента можно за час или два — в новостройках сетевая инфраструктура закладывается ещё на этапе строительства; а вот в посёлках с частными домами операторам приходится протягивать оптику, что долго и дорого. Параллельно вырос спрос на маршрутизаторы с Wi-Fi — на 10 %. Средняя цена роутера выросла на 9 % и достигла 4,5 тыс. руб., подсчитали в «М.видео-Эльдорадо» — за первое полугодие россияне купили около 4,5 млн единиц таких устройств на 18,1 млрд руб. Ожидается скачок популярности Mesh-систем и другого профильного оборудования — локальные беспроводные сети развёртываются не только в квартирах, но и в частных домах.

С ростом популярности ШПД снижается нагрузка на сети мобильной связи, что важно в условиях общего роста трафика. По итогам 2024 года общий объем трафика в сетях обоих типов вырос на 24,4 % год к году — с 151,5 тыс. до 188,5 тыс. Пбайт, гласит статистика Минцифры. В сегменте сетей ШПД трафик увеличился на 28,1 %, мобильный — на 14 %. В 2023 году совокупный трафик вырос на 25 %, в 2022 году — на 18 %, до 120,8 тыс Пбайт. С 2011 по 2019 год среднегодовой темп роста трафика в сетях ШПД был 23,3 %, в мобильных — 67,6 %. Чаще всего трафик растёт из-за формата удалённой работы с увеличение потребления видеоконтента — на последний приходятся 60 % медиапотребления.

Ещё один непростой для мобильных операторов вопрос — частотный ресурс; в Москве он, например, уже почти исчерпан. А базовые станции устанавливаются медленно: в 2023 году их стало на 6,1 % больше, а в 2024 году их прирост составил 3,9 %. Такие скромные показатели аналитики объясняют низкой маржинальностью при высокой ключевой ставке. В первой половине 2025 года операторы снизили капитальные затраты или сохранили их на прошлогоднем уровне, сославшись на оптимизацию расходов.

Источник:

Теги: мобильная связь, шпд, россия
