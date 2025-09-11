В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1

Независимый канадский разработчик-одиночка Сэм Кэмерон (Sam Cameron) при поддержке издательства Oro Interactive объявил дату выхода своего расслабляющего симулятора водителя службы доставки Easy Delivery Co.

По сюжету главный герой — антропоморфный кот, напоминающий персонажей из Animal Crossing — устраивается водителем в службу доставки некогда оживлённого городка в горах, страдающего от снежных бурь.

Игрокам предстоит доставлять грузы на своём микровэне (разновидность кей-каров), слушать музыку в дороге, едва зарабатывать на жизнь, покупать бензин втридорога на местных заправках и знакомиться с горожанами.

Скриншоты

Easy Delivery Co. предложит выбор стиля вождения (размеренный или агрессивный), элементы выживания (нужно следить за энергией, температурой и топливом), апгрейды для фургона, радиостанции с разной музыкой и графику в стиле игр с PS1.

Разработчик Easy Delivery Co. уверяет, что в городе ничего странного не происходит, а местные жители не скрывают никаких тайн. В то же время не покидает ощущение, будто «что-то не так».

Как стало известно из нового геймплейного трейлера, Easy Delivery Co. поступит в продажу уже 18 сентября эксклюзивно для Steam. Стоимость игры составит $13, но первую неделю она будет доступна со скидкой 25 %.

При создании Easy Delivery Co. разработчик вдохновлялся Animal Crossing и The Long Dark. В Steam доступна демоверсия — пробное издание заслужило чуть больше тысячи «крайне положительных» отзывов (рейтинг 97 %).