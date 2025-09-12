Сегодня 12 сентября 2025
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках

В Албании ИИ-ассистент назначен на должность министра, ответственного за госзакупки, что, как ожидается, позволит устранить коррупцию в этом вопросе, пишет газета The Guardian. Таким образом, Албания станет первой страной, где в правительстве в качестве министра работает ИИ.

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Премьер-министр Эди Рама (Edi Rama) заявил в четверг, что Diella, а по-албански это означает «солнце», будет управлять проведением всех государственных тендеров, по итогам которых правительство нанимает частные компании для выполнения различных проектов.

«Diella — первый член кабинета министров, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом», — сообщил Рама, представляя свой новый кабинет министров, добавив, что ИИ поможет сделать Албанию «страной, где государственные тендеры полностью свободны от коррупции».

По словам главы правительства, ответственность за определение победителей государственных тендеров будет постепенно снята с министерств и передана ИИ, чтобы гарантировать «100-% прозрачность всех государственных расходов в тендерном процессе». Diella будет изучать каждый тендер, что позволит соблюсти объективность при заключении контрактов с частными компаниями.

Рама был вновь назначен на должность премьер-министра в мае. До этого он заявлял, что ИИ может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией, который позволит исключить взятки, угрозы и конфликты интересов при госзакупках.

ИИ-ассистент Diella с января консультирует пользователей государственного портала e-Albania, обеспечивая возможность с помощью голосовых команд оказывать примерно 95 % госуслуг для граждан в цифровом формате.

Теги: ии, правительство, албания, ии-помощник
