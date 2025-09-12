Sony выпустила смартфон среднего уровня Xperia 10 VII на базе Snapdragon 6 Gen 3

Компания Sony представила смартфон среднего уровня Xperia 10 VII. Устройство поддерживает 5G, оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass Victus 2. В основе новинки используется процессор Snapdragon 6 Gen 3.

Процессор в составе Xperia 10 VII производится с применением 4-нм техпроцесса. Чип имеет четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. В его составе также используется графическое ядро Adreno 710. Смартфон получил 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. В качестве операционной системы используется Android 15. Sony обещает шестилетнюю поддержку обновлений безопасности и четыре основных обновления ОС. Для устройства заявляется поддержка функций Circle to Search и Google Gemini.

В основной набор камер смартфона входит 50-Мп датчик Exmor RS размером 1/1.56″ с гибридной оптической и электронной стабилизацией, а также оптикой f/1.9 с 84-градусным углом обзора. Основному сенсору помогает 13-Мп датчик размером 1/3″ со свершхширокоугольной (обзор 123 градуса) оптикой f/2.4. Спереди находится 8-Мп камера на базе сенсора размером 1/4.0" с оптикой f/2.0. Для запуска основной камеры предусмотрена физическая кнопка. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Sony Xperia 10 VII получил батарею на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки на 30 Вт. Согласно тестам GSMArena, батареи хватает до 13 часов активного использования смартфона и до 35 часов в режиме разговора.

Также смартфон оснащён гибридным слотом для установки двух SIM-карт формата Nano. Вместо одной SIM-карты можно использовать карту памяти microSD объёмом до 2 Тбайт. Устройство предлагает поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 LE, aptX HD, aptX Adaptive, Hi-Res Audio и LDAC. Кроме того, есть модуль NFC, 3,5-мм аудиоразъём и громкие стереодинамики. Вес устройства составляет 168 граммов, его размеры — 153 × 72 × 8,3 мм. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандартам IP65 и IP68.

Sony Xperia 10 VII будет предлагаться в белом, бирюзовом и угольно-чёрном цветах корпуса. Стоимость устройства составляет €449 ($525). Новинка доступна для предзаказа. Официальные продажи начнутся позже в этом месяце.