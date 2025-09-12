При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок

В ходе проверок, проводимых Федеральной таможенной службе (ФТС) в столице и регионах России были выявлены многочисленные нарушения, сообщил ресурс РБК. По данным ФТС, только в московском торговом центре «Горбушкин двор» было изъято 4,8 тыс. единиц незаконно ввезенной в Россию электроники — смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок.

В свою очередь, на складах и в распределительных центрах известных маркетплейсов в регионах выявили свыше 7,5 тыс. незаконно поставленных в страну электроинструментов разных брендов. Это шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и другое оборудование, сообщили в ФТС.

Также на складах двух логистических компаний было выявлено 230 тыс. единиц незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов общей стоимостью 3,8 млрд руб.

Согласно данным ФТС, за восемь месяцев 2025 года таможенные органы вместе с правоохранительными органами возбудили 210 уголовных дел в связи с незаконным оборотом товаров.

«Среди основных нарушений можно отметить занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС, а также незаконный оборот товаров», — сообщили в ведомстве ресурсу РБК.