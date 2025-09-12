Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки При проверке в «Горбушкином дворе» тамож...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок

В ходе проверок, проводимых Федеральной таможенной службе (ФТС) в столице и регионах России были выявлены многочисленные нарушения, сообщил ресурс РБК. По данным ФТС, только в московском торговом центре «Горбушкин двор» было изъято 4,8 тыс. единиц незаконно ввезенной в Россию электроники — смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок.

В свою очередь, на складах и в распределительных центрах известных маркетплейсов в регионах выявили свыше 7,5 тыс. незаконно поставленных в страну электроинструментов разных брендов. Это шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и другое оборудование, сообщили в ФТС.

Также на складах двух логистических компаний было выявлено 230 тыс. единиц незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов общей стоимостью 3,8 млрд руб.

Согласно данным ФТС, за восемь месяцев 2025 года таможенные органы вместе с правоохранительными органами возбудили 210 уголовных дел в связи с незаконным оборотом товаров.

«Среди основных нарушений можно отметить занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС, а также незаконный оборот товаров», — сообщили в ведомстве ресурсу РБК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air
SK hynix начала массовое производство флеш-памяти ZUFS 4.1 для смартфонов с ИИ
Samsung работает над камерой для смартфонов с непрерывным зумом, но первыми её получат китайцы
Теги: фтс россии, электроника, нарушение
фтс россии, электроника, нарушение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли
Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen3-Next — она десятикратно мощнее предшественницы 2 мин.
Гейб Ньюэлл признался в любви к Dota 2 и её фанатам, несмотря на регулярные оскорбления в свой адрес 3 ч.
Мошенники осваивают мессенджер Max: сформировался чёрный рынок аренды учётных записей 3 ч.
Thinking Machines Lab намерена добиться, чтобы ИИ не отвечал по-разному на одинаковые вопросы 4 ч.
Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, и Hollow Knight: Silksong тут ни при чём 6 ч.
«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии 7 ч.
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках 8 ч.
Microsoft хочет стать самодостаточной в сфере ИИ и увеличит вложения в вычислительную инфраструктуру 8 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 9 ч.
OpenAI смогла передоговориться о партнёрстве с Microsoft и получила её согласие на реструктуризацию 9 ч.
Gigabyte представила оптимизированные для процессоров Ryzen 9000X3D платы X870E Aorus X3D 4 мин.
Китайские Baidu и Alibaba последовали «линии партии» и активно отказываются от ИИ ускорителей Nvidia 48 мин.
При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок 2 ч.
Sony выпустила смартфон среднего уровня Xperia 10 VII на базе Snapdragon 6 Gen 3 2 ч.
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air 4 ч.
Samsung расширяет производственные мощности в надежде на будущие заказы на HBM4 4 ч.
OpenAI и NVIDIA инвестируют миллиарды долларов в британские дата-центры 5 ч.
150 кВт на стойку для тестов: Digital Realty открыла лабораторию DRIL для ускорения внедрения ИИ и гибридного облака 5 ч.
PCIe по оптике: Macom представила чипсет, увеличивающий длину соединений PCIe 6.0 до 100 м 5 ч.
Функция выявления гипертонии станет доступна пользователям Apple Watch в США со следующей недели 7 ч.