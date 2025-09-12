Сегодня 12 сентября 2025
Gigabyte представила оптимизированные дл...
Новости Hardware
Gigabyte представила оптимизированные для процессоров Ryzen 9000X3D платы X870E Aorus X3D

Компания Gigabyte представила пять моделей материнских плат серии X870E Aorus X3D, специально оптимизированных для процессоров Ryzen 9000X3D: X870E Aorus Master X3D ICE, X870E Aorus PRO X3D ICE, X870E Aorus Elite X3D ICE, X870E Aorus Elite X3D, X870E Aorus Xtreme X3D. Кроме того, производитель представил новую модель X870E Aero G X3D.

Источник изображений: Gigabyte

Практически все новинки являются обновлёнными версиями ранее выпущенных моделей без приставки X3D. От последних они отличаются новыми версиями BIOS и некоторыми косметическими изменениями. В частности, для новых плат заявляется поддержка режима BIOS X3D Turbo Mode 2.0, который, по заявлению компании, использует ИИ-алгоритм для оптимизации игровой производительности (вплоть до её повышения на 25 %). А новый алгоритм D5 Bionic Corsa позволяет использовать модули оперативной памяти DDR5 с частотой до 9000 МТ/с. Предыдущие ревизии плат предлагали поддержку памяти со скоростью до 8000–8600 МТ/с. В своём пресс-релизе Gigabyte продемонстрировала скриншот, подтверждающий работу памяти V-Color XFinity+ OLED на скорости 9000 МТ/с в сочетании с процессором Ryzen 7 8700G.

«X3D Turbo Mode 2.0 — это прорыв в производительности, позволяющий оценить невероятную производительность X3D, реализованную с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Наш фирменный режим X3D Turbo Mode 2.0 интеллектуально и динамически повышает игровую производительность до 25 % благодаря встроенной модели искусственного интеллекта, обеспечивая исключительный игровой опыт и производительность, которая адаптируется к вашему сценарию использования в режиме реального времени», — описывает Gigabyte новую технологию.

X870E Aorus Xtreme X3D

X870E Aorus Xtreme X3D

Обновлённые платы оснащаются 22-фазными подсистемами питания VRM по схеме 18+2+2 и построены на восьмислойном текстолите с экранированной маршрутизацией каналов памяти и последовательной топологией для обеспечения чистоты высокоскоростной передачи сигналов. Для моделей Master заявлена поддержка ECC-модулей (с коррекцией ошибок) и не-ECC-модулей UDIMM. Модели Pro и Elite поддерживают модули UDIMM без ECC.

X870E Aorus Master X3D ICE

X870E Aorus Master X3D ICE

Охлаждение элементов подсистемы питания VRM обеспечивается системой Thermal Armor Advanced с тепловой трубкой прямого контакта и термопластиной для печатной платы. По заявлению Gigabyte, система охлаждения снижает температуру компонентов на 14 %. Радиаторы M.2 EZ-Flex упрощают установку SSD.

X870E Aorus PRO X3D ICE

X870E Aorus PRO X3D ICE

Возможности расширения различаются в зависимости от модели: модель Master предлагает два слота PCIe 5.0 (x16 + x8) с подключением к процессору и пять разъёмов M.2, а модели Pro и Elite — по одному PCIe 5.0 x16 и по четыре M.2.

X870E Aorus Elite X3D ICE

X870E Aorus Elite X3D ICE

У модели Master предусмотрено два механизма быстрого демонтажа видеокарт. Модели Pro и Elite получили по одному такому механизму. Новый BIOS плат получил кнопку для скриншотов, быстрый поиск и функцию диагностики в реальном времени. Платы предлагают два порта USB4 (Type-C), фронтальный USB-C с зарядкой на 65 Вт, HDMI, 10- и 5-Гбит LAN-порты, а также поддержку Wi-Fi 7.

X870E Aorus Elite X3D

X870E Aorus Elite X3D

X870E Aero G X3D

X870E Aero G X3D

Gigabyte не сказала, когда обновлённые платы поступят в продажу. Однако производитель сообщил их стоимость. Модель Aorus Master X3D оценивается в $649, модель Aorus Pro X3D получила ценник $449, а рекомендованная цена модели Aorus Pro составляет $349. Стоимость модели X870E Aero G X3D компания не уточнила.

