GeForce RTX 5090 FE и RTX 5080 FE внезапно исчезли из официальных магазинов Nvidia в ряде стран

Nvidia, похоже, прекратила продажу GeForce RTX 5090 Founders Edition (FE) в ряде стран: модель полностью исчезла из листинга официального маркетплейса в Германии, а не просто помечена как «временно недоступна». Аналогичная ситуация с RTX 5080 FE сложилась в США и Великобритании, где обе карты также больше не представлены в каталогах магазинах компании.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Об отсутствии флагманской видеокарты RTX 5090 FE в немецком маркетплейсе оповестил редакцию издания ComputerBase один из читателей. Последующая проверка американского и британского онлайн-магазинов подтвердила, что в них не только RTX 5090 FE, но и RTX 5080 FE больше не доступны для покупки, в то время как GeForce RTX 5070 FE по-прежнему имеет статус «в наличии». При этом во Франции, как и в Германии, отсутствует только флагманская модель.

Источник изображения: computerbase.de

Источник изображения: computerbase.de

ComputerBase обратилась к представителям Nvidia с вопросом о том, носит ли это изменение временный характер или же Founders Edition действительно будут сняты с производства после распродажи остатков на складах, что означало бы прекращение выпуска видеокарт в оригинальном дизайне компании. На момент публикации статьи Nvidia не дала комментариев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, geforce rtx 5090, geforce rtx 5080
