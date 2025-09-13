Сегодня 13 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Китайские учёные запихнули ДНК в кассету...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт

С постоянным расширением цифровизации вопрос хранения данных стоит всё более остро: ресурсы жёстких дисков и других носителей когда-нибудь себя исчерпают, потому что человек генерирует информацию быстрее, чем производит носители для её хранения. Одним из решений проблемы может стать то, что уже создала природа — дезоксирибонуклеиновая кислота или ДНК, которую учёные китайского Южного технологического университета поместили в кассеты для хранения данных.

Источник изображения: science.org

Источник изображения: science.org

ДНК представляется идеальным решением для хранения данных, обладая такими свойствами как компактность, высокая плотность и долговечность. Она позволяет записывать огромные объёмы информации на носители микроскопических размеров и хранить их тысячи лет без подключения к электропитанию. Теоретически, в одну ДНК-клетку человека можно записать около 3,2 Гбайт данных — это эквивалентно примерно 6000 книг, 1000 музыкальных композиций или двум фильмам. Учёным давно известно о потенциале ДНК как средства хранения данных, и теперь перед ними стоит задача построить реальную жизнеспособную систему, которой можно было бы пользоваться. Китайские учёные разместили ДНК на носителе, напоминающем аудиокассету — такие в восьмидесятые годы прошлого века использовались в домашних магнитофонах и автомобильных магнитолах.

Исследователи изготовили ленту из полиэстера и нейлона, после чего нанесли на неё нечто вроде штрихкода — несколько миллионов крошечных секций, как папки на компьютере. Такая схема позволяет точно определять место хранения данных, что важно, потому что аспект доступа к информации оставался одной из проблем при предыдущих разработках методов хранения ДНК. При записи файла цифровая последовательность данных преобразуется в последовательность ДНК — в качестве кода используются четыре основных строительных блока: A (аденин), G (гуанин), C (цитозин) и T (тимин), которые выступают в качестве аналога двоичному коду из нулей и единиц в компьютерах. Ленту учёные покрыли кристаллическим защитным слоем, препятствующим разрушению связей ДНК. И подтвердили работоспособность системы — показали преобразование цифрового изображения в формат ДНК и успешно считали данные с ленты.

Исследовательская группа добилась впечатляющей плотности хранения: до 28,6 миллиграмма ДНК на километр ленты и возможности обрабатывать до 1570 разделов в секунду. Чтобы представить объём: традиционная кассетная лента могла вместить примерно 12 песен на каждую сторону, тогда как 100 метров ДНК-кассеты способны сохранить более 3 миллиардов «песен» по 10 мегабайт каждая.

«ДНК-кассета воплощает стратегию быстрого, компактного и масштабного хранения данных на основе ДНК — как „холодного“ (используемого редко), так и „горячего“ (предоставляемого по необходимости)», — пишут авторы исследования. Эта технология может стать масштабируемым решением для центров обработки данных, испытывающих нехватку пространства и энергоресурсов, и предложить замену громоздким системам хранения данных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хранение данных на молекулах ДНК: блажь или неизбежность?
Компактно, но дорого и медленно: ДНК-накопителям до коммерциализации пока ещё далеко
Maxell выпустила кассетный ретро-плеер MXCP-P100 с поддержкой Bluetooth-наушников и USB-C
Разработана технология производства сверхминиатюрных чипов с использованием B-EUV-литографии
Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCIe 7.0 SSD в 100 раз быстрее нынешних — его представят в 2027 году
Мозговые импланты Neuralink уже установлены 12 пациентам
Теги: днк, кассета, накопитель
днк, кассета, накопитель
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила 30-граммовую 30-долларовую ностальгическую фотокамеру Charmerа
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 4 ч.
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 6 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2 8 ч.
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн 13 ч.
Сегодня в России отмечается День программиста 13 ч.
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 18 ч.
Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода 19 ч.
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов 19 ч.
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше 21 ч.
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку 22 ч.
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C 53 мин.
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт 2 ч.
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch 2 ч.
Облачные Mac'и с Nitro: AWS запустила инстансы EC2 M4 Mac и M4 Pro Mac 4 ч.
Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды 4 ч.
Microsoft расширит вычислительные мощности для обучения собственных ИИ-моделей 4 ч.
Разработана технология производства сверхминиатюрных чипов с использованием B-EUV-литографии 5 ч.
Власти США добавили в «чёрный список» две китайские компании, через которые SMIC обходила санкции 10 ч.
The Boring Company приостановила прокладку туннеля в районе Лас-Вегаса после инцидента с травмой рабочего 10 ч.
Во втором квартале объёмы производства смартфонов выросли на 4,8 % — Samsung сохранила лидерство 11 ч.