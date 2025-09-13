В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C

В десятку самых продаваемых смартфонов в мире по версии аналитической компании Counterpoint во II квартале 2025 года снова вошёл смартфон Xiaomi — им оказалась бюджетная модель Redmi 14C 4G. Прочие места в рейтинге поделили между Apple и Samsung.

Занимающий базовое положение в линейке Apple iPhone 16 второй квартал подряд сохранил за собой звание самого продаваемого смартфона в мире — он увеличил отрыв от iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro, расположившихся на второй и третьей позициях соответственно. Новичком в рейтинге стал iPhone 16e — своим шестым местом в рейтинге он обязан высоким продажам в Японии и США. Замкнул десятку iPhone 15, вышедший ещё в 2023 году.

Samsung в этом рейтинге достались четыре позиции. Самой продаваемой моделью корейского производителя стал смартфон среднего ценового сегмента Samsung Galaxy A16 5G, поднявшийся на четвёртую строчку рейтинга. Пятым оказался бюджетный Galaxy A06 4G, седьмым — Galaxy A16 4G, а флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra – лишь восьмым. Дорогой смартфон добился высоких продаж за счёт активного маркетинга, функций генеративного искусственного интеллекта и повышенного внимания к флагманским моделям Samsung.

Единственным смартфоном Xiaomi в списке оказался Redmi 14C 4G на девятом месте — он популярен в развивающихся странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. По итогам I квартала эта модель была восьмой.