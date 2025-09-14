Космический корабль «Прогресс МС-32» с российской полупроводниковой установкой долетел до МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-32» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Прогресс МС-32» отправился в полёт 11 сентября в 18:54 мск с площадки космодрома Байконур. Для выведения его в космическое пространство использовалась ракета-носитель «Союз-2.1а». Полёт корабля до орбитальной станции длился около 50 часов.

В рамках этой миссии грузовой корабль доставил на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе установку для синтеза полупроводниковых материалов в условиях невесомости и новый скафандр «Орлан-МКС» №7, предназначенный для проведения работ за пределами орбитальной станции.

Установка для синтеза полупроводниковых материалов создана в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова. Она будет задействована в рамках проекта «Экран-М» при изучении преимуществ космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. Отмечается, что других подобных исследовательских программ в мире не существует.

Помимо научного оборудования «Прогресс» доставил на станцию запас продовольствия, в том числе около 17 кг свежих фруктов и овощей, 5 кг грейпфрутов, 0,5 кг чеснока, а также сублимированную пищу, консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа — шашлычный и лечо. Что касается самого корабля, то он создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Корабли «Прогресс» используются для доставки на МКС разных грузов, а также корректировки её орбиты.