Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг

На китайской платформе Taobao компания FanlessTech представила новый компактный корпус FanlessVC2300S DT с пассивной системой охлаждения, способной отводить до 250 Вт тепла. Корпус доступен в алюминиевой и ограниченной медной версии, тираж которой составляет всего десять единиц. Производитель подчёркивает эффективность конструкции, обеспечивающей бесшумную работу без активного охлаждения.

Корпус имеет габариты 360 x 303 x 130 мм и внутренний объём 14,2 литра. Медная версия весит 21,5 кг, тогда как алюминиевая — 11,2 кг. Внутри используется медная система охлаждения с 17 тепловыми трубками диаметром 8 мм для процессора и тремя паровыми камерами, соединёнными с одной медной тепловой трубкой диаметром 10 мм для видеокарты. Обе системы интегрированы в четырёхстороннюю конструкцию из медных радиаторных пластин, обеспечивающую общую площадь рассеивания тепла 1,3 м², как указано производителем.

Корпус совместим с материнскими платами формата Mini-ITX (170 × 170 мм), блоками питания Flex ATX (рекомендуется модель с рейтингом Platinum), двумя модулями оперативной памяти высотой до 44 мм и одним накопителем формата 2,5 дюйма. Система рассчитана на установку процессора и низкопрофиольной видеокарты с суммарным тепловыделением до 250 Вт, при этом наиболее мощной совместимой видеокартой указана низкопрофильная (half-height) Nvidia GeForce RTX 5060 с тепловыделением около 145 Вт, что оставляет до 105 Вт для охлаждения процессора. Однако производитель не уточняет, можно ли свободно распределять тепловой бюджет между процессором и видеокартой, так как они используют раздельные системы охлаждения.

На площадке Taobao алюминиевая версия корпуса предлагается в рамках предварительной продажи по цене 1760 юаней (около 20 600 рублей), после окончания акции цена возрастёт до 2000 юаней (23 400 рублей). Приобрести устройство за пределами Китая возможно только через посредников, так как прямая международная доставка не предусмотрена. Информация о цене и доступности медной версии на данный момент отсутствует.