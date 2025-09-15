Сегодня 15 сентября 2025
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок

Покерный роглайк Balatro от канадского разработчика LocalThunk не получит в этом году патч 1.1. Автор игры сообщил об этом на своём сайте, опубликовав открытое письмо.

Источник изображения: LocalThunk

Источник изображения: LocalThunk

В указанном сообщении автор извинился за то, что не смог сдержать обещание выпустить патч до конца 2025 года. Он напомнил, что является разработчиком-энтузиастом и поэтому любит подолгу «возиться с играми».

На смещение сроков также повлияли усталость и стресс, которые сопровождали LocalThunk с лета 2023 года, когда состоялся анонс Balatro. После релиза игры в феврале 2024-го разработчик «с головой окунулся» в процесс создания патча 1.0.1 и к моменту выхода мобильных версий роглайка осенью прошлого года он «окончательно выгорел».

Взяв перерыв на несколько месяцев, LocalThunk пересмотрел своё отношение к работе и стал уделять Balatro всего несколько часов в день вместо прежних двенадцати. Именно поэтому патч 1.1 не выйдет до конца 2025 года, а сам разработчик взял на вооружение популярную у создателей игр-долгостроев фразу «Будет сделано, когда будет сделано» (It’s done when it’s done).

Balatro доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, iOS и Android.

Источник:

balatro, карточная игра, роглайк, localthunk
