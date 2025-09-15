Анонс Xiaomi 16 отменён — компания выпустит сразу Xiaomi 17, «чтобы перенять опыт крупнейшего конкурента»

Xiaomi сдвинула обычные сроки выхода новых моделей и переходит сразу с поколения Xiaomi 15 к новой серии Xiaomi 17, что совпадает по нумерации с линейкой iPhone. Компания планирует представить в этом месяце Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, чтобы напрямую конкурировать с Apple за долю рынка премиальных смартфонов, пишет Bloomberg.

Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что компания хочет, чтобы её продукты сравнивали со смартфонами Apple, которые давно считаются эталоном в премиальном сегменте рынка.

«Мы начали реализацию стратегии премиумизации пять лет назад, чтобы перенять опыт нашего крупнейшего конкурента, сравнивая свои изделия с iPhone, — написал президент Xiaomi Лю Вэйбин (Lu Weibing) в соцсети Weibo. — Apple остаётся выдающейся компанией. Но мы совершенно уверены, что сможем справиться с этой задачей с помощью продукта того же поколения».

Xiaomi стремится предлагать выгодное соотношение цены и качества во всех категориях выпускаемой продукции, от смартфонов и ноутбуков до кухонной техники. Она также запустила производство электромобилей, что добавило ей привлекательности в глазах инвесторов, благодаря чему её акции на гонконгской бирже выросли почти втрое. Добившись успеха в новой области, от планов по работе в которой Apple в итоге отказалась, Xiaomi, похоже, вновь осмелилась бросить вызов американской компании на рынке смартфонов в США, пишет Bloomberg.

«Выпуск 17-й серии говорит о том, что Xiaomi достаточно уверена в своих силах, чтобы утверждать, что может быть не хуже Apple, которая по-прежнему пользуется большим уважением в Китае, — заявил аналитик IDC Брайан Ма (Bryan Ma). — У Xiaomi 10 % всех смартфонов, поставляемых в Китай в первой половине этого года, стоили дороже $600, что значительно больше, чем в 2019 году, когда цены были практически минимальными».