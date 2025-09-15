Сегодня 15 сентября 2025
Вместе с iPhone 17 компания Apple выпустила динамическую зарядку с плавающей до 60 Вт мощностью

Ранее в этом месяце Apple представила новые смартфоны iPhone 17, а также сверхтонкий iPhone Air толщиной всего 5,6 мм. Теперь же компания выпустила новое зарядное устройство Apple 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max — компактный GaN-адаптер мощностью до 60 Вт, способное обеспечить максимальную скорость зарядки для последних моделей смартфонов.

Источник изображений: appleinsider.com

Источник изображений: appleinsider.com

Apple традиционно уделяет внимание балансу между скоростью и безопасностью зарядки. Инженеры компании сознательно ограничивают пиковую мощность, чтобы избежать перегрева и ускоренной деградации аккумулятора. Поэтому сверхбыстрые режимы доступны только с фирменными адаптерами и работают оптимально лишь на определённых уровнях заряда батареи. Этот подход отражает философию Apple: инновации не должны снижать надёжность и долговечность устройства.

Все модели iPhone 17 поддерживают новейшую спецификацию USB Power Delivery 3.2 AVS (Adjustable Voltage Supply). Для раскрытия её возможностей и предназначен новый адаптер Apple, номинально рассчитанный на 40 Вт, но способный выдавать до 60 Вт в пиковом режиме. Технология AVS позволяет гибко регулировать напряжение, что обеспечивает более быструю и стабильную зарядку без потерь и перегрева.

Фактические тесты показывают, что новый адаптер в первую очередь рассчитан именно на новые смартфоны. Например, стандартный iPhone 17 заряжается с ним до 50 % всего за 20 минут, а более тонкий iPhone Air достигает этого же уровня примерно за 30 минут. Эти показатели совпадают с официальными заявлениями Apple и подтверждают, что режим пиковой мощности наиболее эффективен именно при зарядке iPhone.

Таким образом, хотя устройство продаётся как 40-ваттное с максимумом в 60 Вт, оно не предназначено длительно питать ноутбуки или устройства с высоким энергопотреблением (например, MacBook Pro). Полноценную работу таких устройств оно может обеспесить лишь временно.

Адаптер уже доступен на официальном сайте Apple и других площадках по цене $39, как и прежний 30-ваттный адаптер, который при этом был снят с продажи. Это делает его одним из наиболее компактных и относительно недорогих решений с поддержкой USB-PD 3.2 AVS на рынке. Конкуренцию Apple составляют новые зарядные устройства от Google (Pixel Flex Dual Port 67 W) и Anker, которые уже поддерживают AVS.

Источник:

Теги: iphone 17, apple, зарядное устройство
