Samsung начала развёртывание OneUI 8 на базе Android 16

Samsung официально выпустила стабильное обновление One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов своей флагманской линейки Galaxy S25. Первыми доступ к нему получили пользователи этих устройств из Южной Кореи, но в ближайшее время оно станет доступным по всему миру.

После нескольких месяцев бета-тестирования Samsung наконец-то выпустила стабильную версию своей программной оболочки One UI 8 на базе Android 16 для флагманской серии Galaxy S25. Эта сборка One UI 8 для серии Galaxy S25 имеет размер 3,8 Гбайт и номер версии S938NKSU5BYI3 / S938NOKR5BYI3 / S938NKSU5BYI3 в зависимости от региона.

Обновление включает в себя исправления безопасности от 1 сентября 2025 года. Samsung подчёркивает наличие ИИ-функций в обновлённом программном обеспечении, которые, как утверждается, включают мультимодальные возможности и широкую персонализацию. Анонсированы автоматическое добавление субтитров к вызовам и функция Now Brief. Отмечается улучшение скорости работы ИИ-функции AI Select, которая теперь запускается мгновенно.

Оболочка One UI 8 также была «оптимизирована для уникальных форм-факторов устройств во всём портфолио продуктов Galaxy», что отражает акцент в Android 16 на улучшении производительности и пользовательского опыта на планшетах и складных устройствах. Одним из таких изменений является функция разделения экрана, позволяющая частично переместить окно одного приложения за пределы экрана к краю дисплея и работать в другом приложении.

Выпуск One UI 8 для серии Galaxy S25 знаменует собой значительное расширение последней программной оболочки. До этого выпуска стабильную версию One UI 8 можно было получить только на новых Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE. Компания также пообещала, что One UI 8 Watch также выйдет за пределы серии Galaxy Watch 8 «позже в этом году».