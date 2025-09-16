OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования

OpenAI представила обновлённую версию ИИ-агента Codex, получившую название GPT-5-Codex. Новая модель способна динамически распределять время на выполнение задач, затрачивая от нескольких секунд до семи часов. Обновление уже доступно для пользователей платформ ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise через терминал, IDE, GitHub или ChatGPT.

По сообщению TechCrunch, модель GPT-5-Codex превосходит предыдущую версию GPT-5 по результатам тестов ручной проверки SWE-bench Verified, оценивающих способности к агентному программированию, а также в задачах по рефакторингу кода из крупных репозиториев. Кроме того, отмечено меньшее количество некорректных комментариев и больше важных замечаний.

Руководитель подразделения Codex Александр Эмбирикос (Alexander Embiricos) пояснил, что улучшение связано с динамическими «мыслительными» способностями модели, которая в реальном времени определяет необходимое время для решения задачи, в отличие от маршрутизатора в GPT-5, заранее распределяющего ресурсы.

Обновление направлено на укрепление позиций ИИ-агента на рынке ИИ-инструментов для программирования, где конкуренция усилилась за счёт таких продуктов, как Claude Code, Cursor от Anysphere и GitHub Copilot от Microsoft. В 2025 году рынок таких инструментов значительно вырос из-за высокого спроса, при этом Cursor достиг годового дохода в $500 млн, а редактор кода Windsurf AI стал объектом сложной сделки по поглощению, разделившей команду разработчиков между Google и Cognition AI. Сообщается также, что OpenAI планирует в будущем предоставить доступ к GPT-5-Codex через API.