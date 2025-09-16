В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat

Microsoft добавила в приложения Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook функцию Copilot Chat, которая будет бесплатной для всех корпоративных пользователей Microsoft 365, передаёт сайт The Verge. Возможности ИИ доступны на боковой панели и не требуют дополнительной покупки лицензии Microsoft 365 Copilot.

Copilot Chat представляет собой встроенный чат с искусственным интеллектом, который поможет создать документ, проанализировать таблицу, составить презентацию и т. п. По словам генерального директора по маркетингу Microsoft 365 Copilot Сета Паттона (Seth Patton), «Copilot Chat — это безопасный ИИ-чат, основанный на интернете, и теперь он доступен в приложениях Microsoft 365». Он добавил, что система «понимает, над чем вы работаете, и адаптирует ответы к тому файлу, который у вас открыт, а для пользователей Microsoft 365 это полностью бесплатно».

Бесплатная версия Copilot Chat позволяет редактировать тексты, создавать сводки контента и делать презентации PowerPoint. Однако расширенная лицензия Microsoft 365 Copilot за $30 в месяц (на одного пользователя) всё же предлагает больше возможностей, как и раньше. Например, работа с ней не ограничена только одним открытым файлом, есть приоритетный доступ к функциям загрузки файлов, генерации изображений и некоторых других последних технологий, в том числе GPT-5.

Ранее Microsoft уже внедрила Copilot в потребительские версии Office, одновременно повысив стоимость подписки. Для корпоративного же сегмента компания решила не изменять цены, несмотря на появление новых функций. Кроме того, в октябре Microsoft планирует объединить Copilot для продаж, обслуживания и финансов в рамках одной подписки, добавляют источники.