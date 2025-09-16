Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... В корпоративном пакете Microsoft 365 зар...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat

Microsoft добавила в приложения Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook функцию Copilot Chat, которая будет бесплатной для всех корпоративных пользователей Microsoft 365, передаёт сайт The Verge. Возможности ИИ доступны на боковой панели и не требуют дополнительной покупки лицензии Microsoft 365 Copilot.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Copilot Chat представляет собой встроенный чат с искусственным интеллектом, который поможет создать документ, проанализировать таблицу, составить презентацию и т. п. По словам генерального директора по маркетингу Microsoft 365 Copilot Сета Паттона (Seth Patton), «Copilot Chat — это безопасный ИИ-чат, основанный на интернете, и теперь он доступен в приложениях Microsoft 365». Он добавил, что система «понимает, над чем вы работаете, и адаптирует ответы к тому файлу, который у вас открыт, а для пользователей Microsoft 365 это полностью бесплатно».

Бесплатная версия Copilot Chat позволяет редактировать тексты, создавать сводки контента и делать презентации PowerPoint. Однако расширенная лицензия Microsoft 365 Copilot за $30 в месяц (на одного пользователя) всё же предлагает больше возможностей, как и раньше. Например, работа с ней не ограничена только одним открытым файлом, есть приоритетный доступ к функциям загрузки файлов, генерации изображений и некоторых других последних технологий, в том числе GPT-5.

Ранее Microsoft уже внедрила Copilot в потребительские версии Office, одновременно повысив стоимость подписки. Для корпоративного же сегмента компания решила не изменять цены, несмотря на появление новых функций. Кроме того, в октябре Microsoft планирует объединить Copilot для продаж, обслуживания и финансов в рамках одной подписки, добавляют источники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive
Samsung добавила ИИ-помощника Microsoft Copilot в свои новые телевизоры
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
OpenAI проанализировала, кто и зачем использует ChatGPT: к работе относится лишь четверть запросов
Google Gemini обошла ChatGPT в топе американского App Store и вышла на первое место по популярности
Теги: office, microsoft 365, copilot chat, copilot, microsoft
office, microsoft 365, copilot chat, copilot, microsoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Microsoft изменила работу геймпадов Xbox в Windows 11
Western Digital предупредила о повышении цен на все виды HDD
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 37 мин.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 2 ч.
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран 5 ч.
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования 10 ч.
Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии 10 ч.
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space 10 ч.
Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass 11 ч.
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов 11 ч.
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26 12 ч.
Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет 12 ч.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 11 мин.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 48 мин.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 48 мин.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 2 ч.
Завершение сделки по отделению Altera позволило Intel снизить план по операционным расходам на 2025 год на $200 млн 2 ч.
С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 % 2 ч.
Nvidia намерена оказаться в числе первых клиентов TSMC на ангстремный техпроцесс A16 3 ч.
Спрос на iPhone 17 оказался выше, чем ожидалось — Pro Max стал лидером 6 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 FE: корейское искусство балансировать 10 ч.
Компания «Солар» запустила бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов среднего и малого бизнеса 12 ч.