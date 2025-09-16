Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры украли данные миллионов клиентов ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках

Киберпреступники похитили персональные данные миллионов клиентов люксовых брендов одежды Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen, передаёт BBC. В результате атаки скомпрометированы имена, адреса (электронные и обычные), телефоны и суммы покупок, однако финансовая информация не пострадала.

Источник изображения: Samuel Regan-Asante/Unleashed

Источник изображения: Samuel Regan-Asante/Unleashed

Инцидент произошёл ещё в апреле этого года, но широко известно о нём стало только сейчас. Злоумышленники получили временный доступ к внутренним системам компании Kering — материнской структуры вышеупомянутых брендов. Представители Kering уже подтвердили факт утечки и добавили, что о произошедшем уведомлены как клиенты, так и соответствующие государственные органы.

Хакер, стоящий за этой атакой, называет себя Shiny Hunters. Он утверждает, что располагает данными, связанными с 7,4 млн уникальных электронных адресов жертв кибератаки. В распоряжении BBC есть образец украденной информации, включающий несколько тысяч записей. Предварительная проверка подтвердила их подлинность. В частности, среди них есть сведения о суммах покупок. Некоторые клиенты приобретали товары на суммы до $86 тыс.

По словам представителя Kering, в июне компания выяснила, что «несанкционированная третья сторона получила временный доступ к нашим системам и к ограниченным данным клиентов некоторых брендов. Финансовая информация, такая как номера банковских счетов, банковских карт и государственные идентификаторы, не затронута».

Сам Shiny Hunters сказал, что пытался вести переговоры с Kering о выкупе утёкших данных за биткоины, но в Kering отрицают факт вступления в такие переговоры и добавляют, что полностью следуют рекомендациям правоохранительных органов.

Ранее происходили похожие атаки на два других люксовых бренда — Cartier и Louis Vuitton. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты между собой.

По данным Google, Shiny Hunters может быть не хакером-одиночкой, а группой хакеров, также обозначаемой как UNC6040. Она активно пользуется методами социальной инженерии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры
Хакеры атаковали Jaguar Land Rover — производство автомобилей остановлено
Лучшая защита — нападение: Google начнёт проводить кибератаки на хакеров
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot
Мошенники осваивают мессенджер Max: сформировался чёрный рынок аренды учётных записей
Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windows и Office, включая восемь критических
Теги: киберпреступность, gucci, одежда, хакерская атака
киберпреступность, gucci, одежда, хакерская атака
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента 19 мин.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 33 мин.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 34 мин.
Хакеры украли данные миллионов клиентов Gucci и Balenciaga, включая информацию о покупках 37 мин.
Диски уходят: продажи игр на физических носителях в прошлом году принесли Sony только 3 % от общего объёма выручки 2 ч.
Уникальная и действительно жуткая: журналистка раскрыла первую оценку Silent Hill f за неделю до окончания эмбарго 2 ч.
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 2 ч.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 3 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 4 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 5 ч.
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать 2 мин.
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер 19 мин.
BlackRock вложит до £500 млн в развитие дата-центров в Великобритании 59 мин.
Silver Lake закрыла сделку по покупке контролирующей доли в бизнесе Altera 2 ч.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 3 ч.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 3 ч.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 4 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 4 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 4 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 5 ч.