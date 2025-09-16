Сегодня 16 сентября 2025
Смартфон Xiaomi 17 Pro показался на видео — у него будет второй дисплей в блоке камер

На этой неделе компания Xiaomi официально подтвердила, что в конце месяца в Китае будут представлены новые смартфоны Xiaomi 17. Теперь же производитель опубликовал в соцсетях тизеры флагманских моделей линейки, на которых видно, что смартфоны Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max будут оснащены дополнительным экраном на тыльной стороне корпуса.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

В отличие от моделей предыдущего поколения, весь блок основной камеры флагманских смартфонов Xiaomi представляет собой функциональный дополнительный экран. Ожидается, что он будет поддерживать отображение уведомлений и времени, расширит возможности в плане многозадачности, а также функций на базе искусственного интеллекта и др.

На задней панели Pro-моделей по-прежнему присутствует логотип Leica, что говорит о продолжающемся сотрудничестве двух компаний в области обработки изображений. Основная камера устройства сформирована из трёх сенсоров: двух больших датчиков, расположенных вертикально относительно друг друга, и сенсора меньшего размера, который находится рядом со вспышкой.

Согласно имеющимся данным, Xiaomi 17 Pro станет компактным флагманом, а Xiaomi 17 Pro Max — его более крупной версией. В дополнение к этим двум моделям в линейку также войдёт базовый Xiaomi 17. Ранние утечки указывают на то, что Xiaomi 17 Pro оснастят 6,3-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой разрешения 1,5K и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Источником питания станет аккумулятор на 6300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт.

Более крупный Xiaomi 17 Pro Max получит 6,8-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой разрешения 2K. Соотношение площади экрана к корпусу составит 94 %. Источником энергии станет батарея на 7500 мА·ч. Все три смартфона линейки оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается, что новые смартфоны будут представлены 26 сентября.

Теги: xiaomi 17, xiaomi 17 pro, смартфоны
