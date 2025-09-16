Сегодня 16 сентября 2025
Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией

Растущее влияние китайского конгломерата Alibaba в 2020 году стало причиной начала антимонопольного расследования, после которого основатель компании Джек Ма (Jack Ma) перестал появляться на публике и делать громкие заявления. Теперь он полон решимости восстановить пошатнувшиеся рыночные позиции Alibaba, хотя прежней публичной активности от него уже не ждут.

Источник изображения: Alibaba

Источник изображения: Alibaba

Как отмечает Bloomberg, после почти пяти лет частичного забвения Джек Ма вернулся к активной работе. По крайней мере, он полон решимости отвоевать рыночные позиции у конкурирующих торговых площадок JD.com и Meituan. На эти нужды были выделены $7 млрд, и Джек Ма был непосредственным инициатором данного решения, по данным источников. С 2023 года руководство бизнесом Alibaba было поручено ближайшим соратникам Джека Ма — Джо Цаю (Joe Tsai) и Эдди У (Eddie Wu). Они пока воздерживаются от комментариев на тему возможного возвращения Джека Ма к более активному участию в жизни его детища.

Из неофициальных источников известно, что Джек Ма начал проявлять максимальную активность в управлении бизнесом Alibaba с 2019 года, когда он ушёл с поста председателя совета директоров конгломерата. Он лично курирует новейшие инициативы компании в сфере внедрения систем искусственного интеллекта. В некоторых случаях он требует от своих подчинённых докладывать ему об изменениях до трёх раз в день. Запечатлённое прессой рукопожатие Джека Ма и Си Цзиньпина (Xi Jingpin) в феврале этого года воспринимается, как сигнал к потеплению отношения китайских властей к фигуре этого одного из богатейших людей страны, но эксперты считают, что теперь предприниматель будет меньше появляться на публике.

После продолжительной паузы основателю Alibaba придётся привыкать к реальности, в которой его компания более не контролирует 85 % рынка электронной коммерции в Китае, а борьба за место на нём идёт весьма жестокая. В том же сегменте услуг по доставке еды Alibaba занимает в Китае только 43 %, тогда как Meituan принадлежат все 47 %. Новая волна активности Джека Ма по оживлению конкуренции может вызвать очередные претензии властей КНР, поэтому ему придётся соблюдать некоторую осторожность.

Когда в 2020 году миллиардер попал в немилость китайских властей, Alibaba лишилась около $700 млрд своей рыночной капитализации — сейчас в такую сумму оценивается весь Tencent Holdings. Джеку Ма после приходилось проводить больше времени в Гонконге и Токио, чем в материковой части Китая. Моральный дух сотрудников Alibaba сильно упал, ситуацию также усугубили и присущие периоду пандемии ограничения. Возвращение Джека Ма в штаб-квартиру Ant Group в декабре прошлого года у некоторых сотрудников с большим стажем вызвало такой шквал эмоций, что они буквально расплакались при виде основателя холдинга.

Сейчас Джек Ма прилагает максимум усилий к развитию фирменной облачной инфраструктуры, процессоров T-head и больших языковых моделей семейства Qwen. По всем этим направлениям деятельности он требует от подчинённых ежедневных отчётов. Alibaba ведёт свою историю с 1999 года, когда Джек Ма привлёк $80 000 от 80 инвесторов для запуска площадки для интернет-торговли, которой суждено было стать одной из крупнейших в мире. В 2014 году компания смогла привлечь на IPO около $25 млрд, а в последующие годы капитализация Alibaba перевалила за $800 млрд. Преследования миллиардера со стороны властей в 2020 году наложились на влияние пандемии, после чего капитализация компании начала снижаться.

Действующих лидеров бизнеса Джек Ма также готовит на роль новых руководителей, которым предстоит его развивать в последующие годы. Прошедшие пять лет для торгового бизнеса Alibaba были очень непростыми, поскольку попытки провести реструктуризацию ни к чему хорошему не привели, и теперь руководство пытается стабилизировать ситуацию и восстановить утраченные рыночные позиции. Джек Ма, по мнению осведомлённых источников, сохраняет огромное влияние на стратегию бизнеса Alibaba, и может буквально корректировать её с помощью телефонного звонка. Возвращение Джека Ма в штаб-квартиру Alibaba породило и определённые проблемы, поскольку некоторые сотрудники считают его главным центром принятия решений, хотя в действительности у него нет никакого особого официального статуса, и вряд ли он его восстановит в дальнейшем. Тем не менее, это вносит определённую сумятицу в процесс управления бизнесом, хотя в целом и поднимает моральный дух сотрудников компании.

alibaba, джек ма, миллиардер
