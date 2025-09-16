Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией

Растущее влияние китайского конгломерата Alibaba в 2020 году стало причиной начала антимонопольного расследования, после которого основатель компании Джек Ма (Jack Ma) перестал появляться на публике и делать громкие заявления. Теперь он полон решимости восстановить пошатнувшиеся рыночные позиции Alibaba, хотя прежней публичной активности от него уже не ждут.

Как отмечает Bloomberg, после почти пяти лет частичного забвения Джек Ма вернулся к активной работе. По крайней мере, он полон решимости отвоевать рыночные позиции у конкурирующих торговых площадок JD.com и Meituan. На эти нужды были выделены $7 млрд, и Джек Ма был непосредственным инициатором данного решения, по данным источников. С 2023 года руководство бизнесом Alibaba было поручено ближайшим соратникам Джека Ма — Джо Цаю (Joe Tsai) и Эдди У (Eddie Wu). Они пока воздерживаются от комментариев на тему возможного возвращения Джека Ма к более активному участию в жизни его детища.

Из неофициальных источников известно, что Джек Ма начал проявлять максимальную активность в управлении бизнесом Alibaba с 2019 года, когда он ушёл с поста председателя совета директоров конгломерата. Он лично курирует новейшие инициативы компании в сфере внедрения систем искусственного интеллекта. В некоторых случаях он требует от своих подчинённых докладывать ему об изменениях до трёх раз в день. Запечатлённое прессой рукопожатие Джека Ма и Си Цзиньпина (Xi Jingpin) в феврале этого года воспринимается, как сигнал к потеплению отношения китайских властей к фигуре этого одного из богатейших людей страны, но эксперты считают, что теперь предприниматель будет меньше появляться на публике.

После продолжительной паузы основателю Alibaba придётся привыкать к реальности, в которой его компания более не контролирует 85 % рынка электронной коммерции в Китае, а борьба за место на нём идёт весьма жестокая. В том же сегменте услуг по доставке еды Alibaba занимает в Китае только 43 %, тогда как Meituan принадлежат все 47 %. Новая волна активности Джека Ма по оживлению конкуренции может вызвать очередные претензии властей КНР, поэтому ему придётся соблюдать некоторую осторожность.

Когда в 2020 году миллиардер попал в немилость китайских властей, Alibaba лишилась около $700 млрд своей рыночной капитализации — сейчас в такую сумму оценивается весь Tencent Holdings. Джеку Ма после приходилось проводить больше времени в Гонконге и Токио, чем в материковой части Китая. Моральный дух сотрудников Alibaba сильно упал, ситуацию также усугубили и присущие периоду пандемии ограничения. Возвращение Джека Ма в штаб-квартиру Ant Group в декабре прошлого года у некоторых сотрудников с большим стажем вызвало такой шквал эмоций, что они буквально расплакались при виде основателя холдинга.

Сейчас Джек Ма прилагает максимум усилий к развитию фирменной облачной инфраструктуры, процессоров T-head и больших языковых моделей семейства Qwen. По всем этим направлениям деятельности он требует от подчинённых ежедневных отчётов. Alibaba ведёт свою историю с 1999 года, когда Джек Ма привлёк $80 000 от 80 инвесторов для запуска площадки для интернет-торговли, которой суждено было стать одной из крупнейших в мире. В 2014 году компания смогла привлечь на IPO около $25 млрд, а в последующие годы капитализация Alibaba перевалила за $800 млрд. Преследования миллиардера со стороны властей в 2020 году наложились на влияние пандемии, после чего капитализация компании начала снижаться.

Действующих лидеров бизнеса Джек Ма также готовит на роль новых руководителей, которым предстоит его развивать в последующие годы. Прошедшие пять лет для торгового бизнеса Alibaba были очень непростыми, поскольку попытки провести реструктуризацию ни к чему хорошему не привели, и теперь руководство пытается стабилизировать ситуацию и восстановить утраченные рыночные позиции. Джек Ма, по мнению осведомлённых источников, сохраняет огромное влияние на стратегию бизнеса Alibaba, и может буквально корректировать её с помощью телефонного звонка. Возвращение Джека Ма в штаб-квартиру Alibaba породило и определённые проблемы, поскольку некоторые сотрудники считают его главным центром принятия решений, хотя в действительности у него нет никакого особого официального статуса, и вряд ли он его восстановит в дальнейшем. Тем не менее, это вносит определённую сумятицу в процесс управления бизнесом, хотя в целом и поднимает моральный дух сотрудников компании.