Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами

Компания Meizu представила в Китае флагманский смартфон Meizu 22. Новинка оснащена 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с очень тонкими рамками. Экран поддерживает разрешение 2670 x 1200 пикселей, частоту обновления 120 Гц и обладает пиковой яркостью 6000 кд/м2. Толщина рамок дисплея составляет всего 1,2 мм.

Источник изображений: Meizu

В основе устройства используется 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4 (одно ядро Cortex-X4 с частотой 3210 МГц, три Cortex-A720 с частотой 3000 МГц, два Cortex-A720 с частотой 2800 МГц, два Cortex-A720 с частотой 2020 МГц и графика Adreno 825). Смартфон предлагает 12 или 16 Гбайт оперативной памяти, а также 256/512 Гбайт или 1 Тбайт постоянной памяти. За охлаждение компонентов отвечает испарительная камера с площадью 4500 мм2.

Основной набор камер устройства состоит из 50-Мп датчика OmniVision OV50H с оптической стабилизацией и оптикой f/1.68, 50-Мп сверхшироукогольной камеры на базе сенсора OV50D с оптикой f/2.0, а также 50-Мп перископической телефотокамеры (LYT-600) с поддержкой трёхкратного увеличения, оптической стабилизацией и оптикой f/2.48. Спереди также находится 50-Мп датчик OV50D.

Meizu 22 получил батарею на 5500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной на 66 Вт. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66/IP68. Толщина смартфона составляет 8,15 мм, вес равен 190 г. Новинка управляется ОС Android 15 с фирменной оболочкой Flyme AIOS 2, включающей несколько ИИ-функций.

Смартфон доступен в чёрном, белом и розовом цветах корпуса. Стоимость устройства в Китае начинается с 2999 юаней ($420) за версию 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти оценён в 3399 юаней ($480). В конфигурации с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти устройство оценивается в 3699 юаней ($520). Максимальная комплектация с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти получила ценник 4199 юаней ($590).

В продаже также будет доступна специальная версия Return to China Flagship Limited Edition с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти, кастомным пользовательским интерфейсом и специальной задней крышкой с изображением авианосца, которая оценивается в те же 4199 ($590).

