YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд

Видеоплатформа YouTube сообщила во вторник, что с 2021 года выплатила авторам контента, артистам и медиакомпаниям более $100 млрд. В прошлом году генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) заявил, что объём выплат авторам в период с 2021 по 2024 год составил $70 млрд.

Рост выплат отчасти обусловлен ростом числа зрителей на телевизорах с поддержкой платформы. По данным компании, количество каналов, зарабатывающих более $100 тыс. в год от просмотров только на ТВ, выросло на 45 % по сравнению с прошлым годом.

Главный директор по продуктам YouTube Джоанна Вулич (Johanna Voolich) в пресс-релизе компании высоко оценила способность авторов «формировать культуру и развлечения способами, которые мы никогда не считали возможными».

На ежегодном мероприятии Made on YouTube в Нью-Йорке платформа представила обновлённые данные о выплатах и набор новых инструментов для авторов. Компания анонсировала новые инструменты искусственного интеллекта для YouTube Shorts — сервиса для создания коротких вертикальных видео. Авторы смогут преобразовывать необработанные кадры в смонтированные клипы с помощью ИИ, а также добавлять музыку, переходы и закадровый голос.

Новые функции также включают возможность преобразовывать диалоги из подходящих видео в песни для использования в Short. По заявлению YouTube, новейший видеогенератор Google на базе ИИ Veo 3 также будет интегрирован в Shorts.

В апреле этого года YouTube исполнилось 20 лет. Тогда компания объявила, что за всё это время на платформе было размещено более 20 млрд видеороликов, включая музыку, короткие видео, подкасты и многое другое.