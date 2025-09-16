Сегодня 16 сентября 2025
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры

С середины августа многие авторы на YouTube начали фиксировать резкое падение числа просмотров своих видео — в отдельных случаях снижение достигало половины от прежних показателей. Причины аномалии до сих пор официально не подтверждены, однако данные аналитиков и косвенные заявления платформы указывают на влияние блокировщиков рекламы.

Источник изображения: NordWood Themes/Unsplash

По наблюдениям английского стримера и ютубера Джоша Стайфа Хейеса (Josh Strife Hayes), просмотры с телевизоров, смартфонов и планшетов сохранили прежнюю динамику, тогда как просмотры с компьютеров с середины августа сократились примерно на 50 %. Эти данные были подтверждены также каналом, рассказывающим о мире технологий, TechLinked, который зафиксировал аналогичную статистику в собственных метриках.

YouTube не даёт прямого подтверждения, но в официальном заявлении, опубликованном через Google, указано, что «зрители, использующие блокировщики рекламы и другие инструменты ограничения контента, могут влиять на точность отчётности по просмотрам». В компании добавили, что каналы с высокой долей аудитории, применяющей подобные расширения, могут сталкиваться с более выраженными колебаниями трафика — особенно в период обновлений таких расширений.

Ранее высказывались предположения, что снижение просмотров связано с новыми инструментами YouTube на базе искусственного интеллекта (ИИ) для проверки возраста пользователей, однако компания категорически опровергла эту версию. Среди других возможных причин назывались сезонные изменения зрительских привычек и усиление конкуренции на платформе.

В YouTube подчёркивают, что системной проблемы, влияющей на просмотры, нет. При этом представители TechLinked
отметили, что, несмотря на снижение числа просмотров, доходы от рекламы остались на прежнем уровне. Это может указывать на то, что просмотры с компьютеров, где чаще используются блокировщики рекламы, не учитываются системой должным образом, что косвенно подтверждается заявлением YouTube о возможном влиянии блокировщиков на точность статистики просмотров, сообщает 9to5Google.

Источник:

youtube, видео, видеохостинг
