Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний

Разработчики из Rebellion Developments выпустили The Red Strain — второе дополнение к своему ролевому экшену с элементами выживания Atomfall. По случаю релиза был представлен трейлер с демонстрацией новых врагов, оружия и элементов экипировки.

События дополнения разворачиваются на испытательной площадке для ядерного оружия «Мория». По итогам тестов регион на долгое время засекретили, открыв к нему доступ после катастрофы на атомной станции «Уиндскейл».

Главному герою нужно будет посетить загадочный полигон и раскрыть его тайны. Разработчики подчёркивают, что история The Red Strain тесно связана с основным сюжетом Atomfall, расширяет его и добавляет несколько уникальных концовок.

В плане контента аддон предложит новое огнестрельное оружие с глушителями, набор дополнительных заданий и возможность снимать тяжёлые пушки со сломанных роботов.

Релиз The Red Strain состоялся на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Как и сама Atomfall, аддон в российском сегменте недоступен.