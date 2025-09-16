Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Дополнение The Red Strain к ролевому экш...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний

Разработчики из Rebellion Developments выпустили The Red Strain — второе дополнение к своему ролевому экшену с элементами выживания Atomfall. По случаю релиза был представлен трейлер с демонстрацией новых врагов, оружия и элементов экипировки.

Источник изображения: Rebellion Developments

Источник изображения: Rebellion Developments

События дополнения разворачиваются на испытательной площадке для ядерного оружия «Мория». По итогам тестов регион на долгое время засекретили, открыв к нему доступ после катастрофы на атомной станции «Уиндскейл».

Главному герою нужно будет посетить загадочный полигон и раскрыть его тайны. Разработчики подчёркивают, что история The Red Strain тесно связана с основным сюжетом Atomfall, расширяет его и добавляет несколько уникальных концовок.

В плане контента аддон предложит новое огнестрельное оружие с глушителями, набор дополнительных заданий и возможность снимать тяжёлые пушки со сломанных роботов.

Релиз The Red Strain состоялся на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Как и сама Atomfall, аддон в российском сегменте недоступен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента
Трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Xbox Series и Switch 2
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов
Теги: atomfall, rebellion developments, ролевой экшен
atomfall, rebellion developments, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 5 мин.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 22 мин.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 50 мин.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 2 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 2 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 2 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 2 ч.
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком 3 ч.
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов 5 ч.
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania 5 ч.
Дефицит HDD придёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 20 мин.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 43 мин.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 57 мин.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 2 ч.
AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F 2 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 4 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 4 ч.
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году 5 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 6 ч.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 7 ч.