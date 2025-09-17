Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing

Компания Microsoft в очередной раз запустила агрессивную рекламу своего фирменного браузера Edge. На этот раз софтверный гигант демонстрирует полноценную сравнительную таблицу Edge и Chrome прямо на странице поиска, когда пользователь пытается скачать веб-обозреватель Google с помощью поисковика Bing.

По данным источника, такая реклама может появляться при определённых условиях. Например, сравнительную таблицу видит пользователь, который авторизовался в аккаунте Microsoft с активной подпиской Microsoft 365 и операционной системой Windows 11 24H2. Это может указывать на то, что Microsoft тестирует новую рекламу на ограниченном числе подписчиков.

Когда пользователь с помощью поисковика Bing пытался скачать Chrome, появилось сообщение о том, что всё необходимое для взаимодействия с интернетом «уже здесь». Очевидно, речь идёт о поисковике Bing. В дополнение к этому ниже есть пояснение о том, что «Edge «работает на основе той же технологии, что и Chrome, но пользуется большим доверием со стороны Microsoft». Вместе с этим в правой части поиска выводится крупный баннер, который буквально противопоставляет Edge и Chrome, делая браузер Microsoft более привлекательным.

Вероятно, новой рекламой Microsoft намекает пользователям, что Edge подходит для просмотра веб-контента, включая Gmail и YouTube, и для этого совсем не обязательно скачивать Chrome. Среди преимуществ Edge упоминается персонализация с помощью искусственного интеллекта, а также то, что браузер рекомендован Microsoft. Здесь же размещена кнопка «Узнать больше о возможностях», после нажатия на которую пользователь может получить дополнительную информацию об Edge.

Если же пользователь всё же прокрутит поиск вниз и перейдёт на страницу загрузки Chrome, то он увидит ещё одно всплывающее окно, говорящее о необходимости продолжать работу в Edge.

Если пользователь проигнорирует это окно и всё же выберет загрузку Chrome, то в верхней части веб-сайта Google появится баннер с рекламой Edge. Это несколько замедлит загрузку Chrome и привлечёт внимание пользователя, но не помешает установить Chrome.