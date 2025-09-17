Сегодня 17 сентября 2025
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое

На состоявшемся накануне мероприятии Made on YouTube администрация крупнейшей в мире видеоплатформы представила несколько новых функций, направленных на повышение качества прямых эфиров. Среди них — возможность для авторов запускать мини-игры, одновременные трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах, подготовленные искусственным интеллектом подборки лучших моментов, реакции на события в прямом эфире и новые форматы рекламы.

Источник изображений: blog.youtube

Источник изображений: blog.youtube

Это самое крупное обновление YouTube Live за всю историю, утверждает администрация платформы. Рынок сервисов прямых эфиров продолжает расти, а конкуренция с TikTok Live обостряется: во II квартале 2025 года более 30 % ежедневных авторизованных посетителей платформы смотрели трансляции. Первым нововведением стала интеграция Playables в раздел Live. Playables — это каталог бесплатных мини-игр, ранее доступных только на главной странице. У прямых эфиров появится интерактивный компонент — авторы смогут играть для зрителей в такие популярные игры как Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Playables, говорят в администрации YouTube, может стать отправной точкой для начинающих стримеров, предоставив им простой способ произвести первое впечатление на зрителей. Это также возможность повысить конкурентоспособность с Twitch — платформой, ориентированной на любителей игр.

Ещё одно нововведение — возможность одновременной трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах, чтобы охватить аудиторию пользователей и ПК, и мобильных устройств. И все зрители смогут переписываться в общем чате. Число пользователей, потребляющих контент с мобильных телефонов, растёт, и платформы развёртывают поддержку вертикального формата трансляций, чтобы конкурировать с изначально ориентированными на мобильную аудиторию сервисами, и в первую очередь TikTok. Двойной формат трансляции ранее развернул сервис Twitch, а в новом Apple iPhone 17 есть функция записи в альбомной и портретной ориентации при вертикальном положении смартфона. В YouTube решили расширить эксперимент и позволить авторам запускать вертикальные трансляции на мобильных устройствах и в реальном времени реагировать на события и действия других авторов, которые ведут одновременные эфиры.

Не обошлось и без новых функций ИИ — теперь он автоматически выбирает лучшие моменты трансляции и превращает их в короткие видео, которые можно публиковать. Функция «Режим практики» (Practice Mode) позволяет протестировать настройки, не опасаясь случайного выхода в прямой эфир. В аспекте монетизации YouTube предложил новый формат рекламы, не перекрывающий изображение — формат «side-by-side» выводится рядом с основным контентом как при разделении экрана. Наконец, владельцы каналов с платной подпиской смогут переключаться с публичных эфиров на трансляции только «для своих» — это упростит создание эксклюзивного контента для тех, кто за него платит.

Источник:

Теги: google, youtube, прямой эфир
