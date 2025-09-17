Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода

Разработчики из американо-колумбийской StudioBando объявили дату выхода своего душевного приключения Sopa: Tale of the Stolen Potato, вдохновлённого «Унесёнными призраками», «Маленьким принцем» и «Тайной Коко».

По сюжету бабушка просит Михо принести ей из кладовки картошку для супа (именно так переводится с португальского слово sopa из заголовка игры), однако простое поручение оборачивается путешествием в фантастическую страну.

В погоне за ингредиентом Михо предстоит пройти по следу таинственного великого путешественника, пересечь бескрайние пустыни, взобраться на парящие горы, перехитрить коварных воров и повстречать ярких персонажей.

Скриншоты

Похоже, добычей для супа одной картошки в волшебном мире дело не ограничится. Разработчики предупреждают, что с каждым возвращением на кухню Михо становится чуть выше, а бабушка — старее.

Разработчики готовят сюжетное приключение с графикой в стиле мультфильмов Pixar и взрослым эмоциональным подтекстом, которое будет весёлым и доступным для более молодой аудитории.

Как стало известно из геймплейного трейлера выше, Sopa: Tale of the Stolen Potato поступит в продажу 7 октября для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Series X и S. Со дня релиза игра будет доступна в Game Pass (Ultimate, PC).

Обещают трогательное путешествие на 10−12 часов, полные юмора диалоги, головоломки, QTE и песни, побочные квесты и пострелизный дополнительный контент. Поддержка русского языка не заявлена.