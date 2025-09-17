Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch

Стриминговый гигант Netflix представил трейлер Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch — анимационного сериала по мотивам франшизы стелс-экшенов от Ubisoft, новые игры в рамках которой не выходили с 2013 года.

По сюжету главный герой серии Сэм Фишер — оперативник подразделения «Четвёртый эшелон» — в силу возраста ушёл со службы, но вынужден вернуться в строй, потому что новое дело оказывается связано с его старым знакомым.

Речь идёт о Дугласе Шетланде, которого Сэм убивает в концовке Splinter Cell: Chaos Theory. Игра позволяет в друга не стрелять (в таком случае он погибает от ножевого ранения), но по канону шоу герой всё-таки это сделал.

Представленный Netflix трейлер Splinter Cell: Deathwatch демонстрирует полторы минуты стелса, экшена и личных счётов. В шоу Фишер будет работать с агентом нового поколения — молодой и перспективной Зиннией Маккеной.

Зиннию в сериале озвучивает Кирби Хауэлл-Баптист (Kirby Howell-Baptiste), а голос Сэму подарил Лев Шрайбер (Liev Schreiber) — звезда игр Splinter Cell Майкл Айронсайд (Michael Ironside) счёл себя слишком старым.

Шоураннером Splinter Cell: Deathwatch выступает создатель «Джона Уика» Дерек Колстад (Derek Kolstad). По его словам, Ubisoft не дала реализовать в шоу некоторые идеи, потому что «имеет другие планы» на франшизу.

Премьера Splinter Cell: Deathwatch назначена на 14 октября — в этот день на площадке Netflix станут доступны все восемь эпизодов. Тем временем студия Ubisoft Toronto всё ещё работает над ремейком первой игры серии.