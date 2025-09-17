Looking Glass анонсировала голографические «гололюминесцентные» дисплеи с ценой от $1500

Компания Looking Glass представила новую категорию экранов, обеспечивающих вывод изображения с эффектом глубины без необходимости надевать очки. Технология получила название «гололюминесцентные дисплеи» (Hololuminescent Display — HLD). Такие дисплеи показывают объёмную картинку, используя в качестве исходного материала традиционные форматы данных.

Новые экраны HLD производитель адресовал маркетологам, продавцам и рекламодателям — тем, кому необходимо захватить и удержать внимание аудитории. Традиционные решения, указывают в Looking Glass, такие как системы виртуальной реальности, голографические ящики и механические LED 3D-системы, с трудом поддаются масштабированию из-за сложностей с преобразованием контента, ограничениями пространства и количеством пользователей, для которых доступен эффект глубины. Решением проблемы компания называет HLD — экран толщиной менее дюйма (2,54 см) с разрешением до 4K, высокой яркостью и стандартным формфактором создаёт полноценный эффект присутствия и добавляет объектам реалистичную глубину.

Технология предполагает изменение оптической структуры традиционного ЖК- или OLED-дисплея, благодаря чему эффект 3D-изображения работает на группе зрителей, не требуя системы отслеживания взгляда. Поэтому такие экраны идеально подходят для демонстраций продуктов и маркетинговых кампаний. Поддерживаемый HLD контент создаётся в стандартных видеоредакторах, будь то Adobe Premiere или After Effects, а также с использованием привычных 3D-движков, таких как Unity и Unreal — поддерживаются интерактивные приложения.

Мониторы выполняются в стандартном форм-факторе, позволяющем в том числе монтировать их на стены; не требуется ни специального ПО, ни дополнительного оборудования. Дисплей можно установить в магазине, на площадке, в тематическом парке — везде, где сегодня используются обычные видеоэкраны. Looking Glass предлагает HLD-мониторы диагональю 16, 27 и 86 дюймов. Они поступят в продажу в IV квартале по цене от $2000 за младшую модель. При оформлении предзаказа можно получить скидку.