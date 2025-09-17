TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED с «супер-квантовыми точками»

Компания TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED. Она дебютировала во флагманской серии телевизоров бренда — X11L. По словам TCL, новая технология выходит за рамки ограничений, накладываемых традиционными схемами подсветки Mini LED и RGB-Mini LED. Компания позиционирует SQD-Mini LED как давно назревшую эволюцию, которая задаёт новые стандарты яркости, точности цветопередачи и компактности.

SQD-Mini LED расшифровывается как Super Quantum Dot Mini LED. Это система подсветки Mini LED нового поколения от TCL, использующая однокристальный источник чистого белого света в сочетании с фирменными материалами Super Quantum Dot. Компания также сочетает её с новым ЖК-слоем «Butterfly Wing Huayao», который улучшает углы обзора, контролирует отражения и повышает долговечность панели.

Вместо комбинации красных, зелёных и синих светодиодов для имитации белого света, как это сделано в RGB-Mini LED, SQD-Mini LED излучает чистый белый свет непосредственно через квантовые точки. Эта особенность упрощает структуру источника света, снижает оптические помехи и обеспечивает более чистый и стабильный световой поток во всех цветах и на всех уровнях яркости.

Технология RGB-Mini LED обычно обеспечивает около 94–97 % цветового охвата BT.2020. Это ограничение существует уже почти десять лет. SQD-Mini LED преодолевает этот барьер, выдавая 100-процентный глобальный цветовой охват BT.2020. Это гарантирует полную насыщенность и точность отображения контента независимо от яркости или цветового микса, решая такие проблемы, как цветовой сдвиг и ореолы, которые часто встречаются в RGB-подсветке.

Компания TCL утверждает, что её технология SQD-Mini LED воспроизводит сцены с более высокой детализацией и более равномерными тонами даже при быстром движении или высокой контрастности. Технология разработана для поддержания точности цветопередачи при просмотре HDR-фильмов, анимации или динамичного спортивного контента.

TCL использует один белый светодиод на каждую зону локального затемнения в своей структуре подсветки SQD-Mini LED. Это позволяет разместить больше зон подсветки в том же пространстве без увеличения тепловыделения и электропотребления. Например, новый 98-дюймовый телевизор TCL X11L имеет 20 736 зон затемнения, что на данный момент является самым высоким показателем среди телевизоров Mini LED в своём классе.

Технология SQD-Mini LED также повышает точность контрастности. TCL сочетает аппаратное обеспечение с собственным алгоритмом управления подсветкой Mosaic, который повышает точность покадрового затемнения. Новая структура светового поля помогает избежать рассеяния света и обеспечивает равномерное освещение по всему экрану. Благодаря технологии Brilliant XDR, панель может достигать пиковой яркости 10 000 кд/м2. Это делает дисплей совместимым со всеми высококачественными HDR-форматами, включая Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced с тональной компрессией на полной яркости.

Компания TCL также сократила оптическое расстояние (OD), необходимое для рассеивания подсветки, благодаря оптимизированному пути распространения белого света и слою преобразования суперквантовых точек. Это позволило достичь толщины панели всего 2 см, что открывает путь к выпуску самых тонких Mini LED-телевизоров.