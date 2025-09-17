На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3

В преддверии презентации RGG Summit 2025 на официальном японском сайте серии Like a Dragon (Yakuza в прошлом) от Ryu Ga Gotoku Studio, похоже, засветилось упоминание одного из предстоящих анонсов студии.

Как подметил портал Gematsu, в числе новостных категорий портала ненадолго (утечку быстро заделали) появилась 龍が如く 極3, что в переводе с японского означает Yakuza Kiwami 3 — ремейк приключенческого экшена Yakuza 3.

Прошлой весной глава Ryu Ga Gotoku Studio и руководитель франшизы Like a Dragon Масаёси Ёкояма (Masayoshi Yokoyama) говорил, что «однажды мы Kiwami 3 сделаем». Похоже, время пришло.

Предательская новостная категория с сайта Like a Dragon быстро пропала (см. скриншот одного из пользователей X ниже), но на момент публикации до сих пор отображается в поисковой выдаче Google.

По всей видимости, официальный анонс Yakuza Kiwami 3 прозвучит на RGG Summit 2025 (плеер уже доступен), где Ryu Ga Gotoku Studio как раз собирается представить новые проекты команды.

Трансляция RGG Summit 2025 начнётся 24 сентября в 6:00 по московскому времени. Вслед за шоу пройдёт презентация RGG Direct, на которой студия покажет анонсированные проекты более подробно.

Оригинальная Yakuza 3 дебютировала на PS3 в 2009 году (японский релиз). В 2018-м игра получила на PS4 переиздание в составе сборника Yakuza Remastered Collection, который в 2021-м добрался до PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One.