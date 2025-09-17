Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик На официальном сайте Like a Dragon засве...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3

В преддверии презентации RGG Summit 2025 на официальном японском сайте серии Like a Dragon (Yakuza в прошлом) от Ryu Ga Gotoku Studio, похоже, засветилось упоминание одного из предстоящих анонсов студии.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Как подметил портал Gematsu, в числе новостных категорий портала ненадолго (утечку быстро заделали) появилась 龍が如く 極3, что в переводе с японского означает Yakuza Kiwami 3 — ремейк приключенческого экшена Yakuza 3.

Прошлой весной глава Ryu Ga Gotoku Studio и руководитель франшизы Like a Dragon Масаёси Ёкояма (Masayoshi Yokoyama) говорил, что «однажды мы Kiwami 3 сделаем». Похоже, время пришло.

Предательская новостная категория с сайта Like a Dragon быстро пропала (см. скриншот одного из пользователей X ниже), но на момент публикации до сих пор отображается в поисковой выдаче Google.

Источник изображения: X (Renka_schedule)

Источник изображения: X (Renka_schedule)

По всей видимости, официальный анонс Yakuza Kiwami 3 прозвучит на RGG Summit 2025 (плеер уже доступен), где Ryu Ga Gotoku Studio как раз собирается представить новые проекты команды.

Трансляция RGG Summit 2025 начнётся 24 сентября в 6:00 по московскому времени. Вслед за шоу пройдёт презентация RGG Direct, на которой студия покажет анонсированные проекты более подробно.

Оригинальная Yakuza 3 дебютировала на PS3 в 2009 году (японский релиз). В 2018-м игра получила на PS4 переиздание в составе сборника Yakuza Remastered Collection, который в 2021-м добрался до PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater продаётся быстрее Silent Hill 2 — Konami похвасталась успехами ремейка
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода
Теги: yakuza 3, yakuza kiwami 3, ryu ga gotoku studios, sega, приключенческий экшен
yakuza 3, yakuza kiwami 3, ryu ga gotoku studios, sega, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 10 мин.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 2 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 2 ч.
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется 2 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 3 ч.
«Базис» выходит на рынок Бразилии 3 ч.
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда 4 ч.
Китайский ИИ-оптимизм на взлёте: национальные технокомпании кратно наращивают траты на инфраструктуру 5 ч.
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр 6 ч.
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех 6 ч.
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем 5 мин.
Премиальные холодильники Samsung начнут показывать рекламу — их обладатели на такое не соглашались 28 мин.
OnLogic представила компактные защищённые компьютеры Karbon 520 на базе Intel Meteor Lake 50 мин.
Многообещающие портативные консоли на Ryzen Z2 оказались фантомом, и кто виноват, не ясно 2 ч.
Мини-ПК MeLE Cyber X1 на базе Intel Twin Lake получил пластиковый корпус-радиатор 2 ч.
xAI готовится установить рекорд по созданию гигаваттного ИИ ЦОД Colossus 2 3 ч.
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED 3 ч.
Линейка графических планшетов Wacom One пополнилась 14-дюймовой моделью 3 ч.
TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED с «супер-квантовыми точками» 3 ч.
IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек 4 ч.