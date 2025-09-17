Сегодня 17 сентября 2025
Премиальные холодильники Samsung начнут показывать рекламу — их обладатели на такое не соглашались

Компания Samsung начала распространять программное обновление в рамках которого на дисплеях премиальных холодильников теперь появятся рекламные объявления, сообщает издание SamMobile. Это вызвало недовольство пользователей, ожидавших хотя бы от премиальной техники отсутствия рекламы.

Источник изображения: channelnews.com.au

Источник изображения: channelnews.com.au

Как стало известно из публикации пользователя на Reddit, обновление активирует функцию показа рекламы в интерфейсе холодильника при использовании тем «Погода», «Цвет» и «Ежедневная доска». При этом в темах «Искусство» и «Галерея» реклама отображаться не будет. Пользователь, опубликовавший скриншот с текстовым описанием обновления, не указал модель своего холодильника, а сама Samsung не раскрывает список моделей, которые получат или уже получили данную функцию.

Пользователи, заплатившие значительную сумму за устройства с расширенной функциональностью, выразили недовольство. По их мнению, о возможности показа рекламы следовало уведомить ещё на этапе покупки, чтобы потребители могли заранее для себя решить, хотят ли они приобрести продукт премиального класса, в котором будет показываться реклама? Однако Samsung не предусмотрела такой опции.

samsung, холодильник
