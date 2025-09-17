Премиальные холодильники Samsung начнут показывать рекламу — их обладатели на такое не соглашались

Компания Samsung начала распространять программное обновление в рамках которого на дисплеях премиальных холодильников теперь появятся рекламные объявления, сообщает издание SamMobile. Это вызвало недовольство пользователей, ожидавших хотя бы от премиальной техники отсутствия рекламы.

Как стало известно из публикации пользователя на Reddit, обновление активирует функцию показа рекламы в интерфейсе холодильника при использовании тем «Погода», «Цвет» и «Ежедневная доска». При этом в темах «Искусство» и «Галерея» реклама отображаться не будет. Пользователь, опубликовавший скриншот с текстовым описанием обновления, не указал модель своего холодильника, а сама Samsung не раскрывает список моделей, которые получат или уже получили данную функцию.

Пользователи, заплатившие значительную сумму за устройства с расширенной функциональностью, выразили недовольство. По их мнению, о возможности показа рекламы следовало уведомить ещё на этапе покупки, чтобы потребители могли заранее для себя решить, хотят ли они приобрести продукт премиального класса, в котором будет показываться реклама? Однако Samsung не предусмотрела такой опции.