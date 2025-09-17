Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем

Согласно прогнозу известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), к концу 2026 года Apple запустит серийное производство MacBook Pro с OLED-дисплеем с сенсорной панелью на базе технологии On-Cell Touch. Слухи о запуске MacBook с сенсорным экраном курсируют в Сети на протяжении целого ряда лет, но Apple до сих пор публично отрицала, что собирается сделать это.

«Модели MacBook впервые будут оснащены сенсорным экраном, что ещё больше размоет грань с iPad, — сообщил Минг-Чи Куо в соцсети X. — Это изменение, по-видимому, отражает многолетние наблюдения Apple за поведением пользователей iPad, указывая на то, что в определённых сценариях сенсорное управление может повысить как производительность, так и общее удобство использования».

Аналитик добавил, что у более доступной по цене модели MacBook на базе процессора, используемого в iPhone, массовое производство которой запланировано на IV квартал 2025 года, сенсорной панели не будет. Вместе с тем он не исключает использование сенсорной технологии в бюджетном ноутбуке следующего поколения, который выйдет в 2027 году.

Идея использования сенсорного дисплея в MacBook отвергалась ещё со времён Стива Джобса (Steve Jobs), заявившего в 2010 году, что с точки зрения эргономики сенсорные панели не должны быть вертикальными, поскольку через некоторое время после начала работы рука начинает уставать. По мнению Джобса, наилучшее положение сенсорной панели для работы — горизонтальное, сообщил ресурс 9to5mac.com. «Мы действительно считаем, что эргономика Mac заключается в том, чтобы руки лежали на поверхности, и поднимать руку, чтобы дотронуться до экрана, довольно утомительно», — подтведил в 2018 году Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент Apple по программному обеспечению, о чём пишет appleinsider.com.

Вместе с тем, несмотря на публичные заявления Apple с отрицанием идеи применения сенсорных экранов, компания уже много лет изучает эту возможность. Многочисленные патенты и заявки на патенты по этой теме свидетельствуют о том, что компания не отказывается от идеи создания сенсорного MacBook Pro.

Если прогноз Минг-Чи Куо окажется верным, то это свидетельствует о серьёзном изменении в философии Apple по поводу дизайна MacBook. Как отметил ресурс 9to5mac.com, об изменении позиции Apple свидетельствует то, насколько iPadOS 26 действительно сближает функциональность iPad и MacBook, чего, как ранее заявляла компания, никогда не произойдёт.