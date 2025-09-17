Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple Apple планирует выпустить в 2026 году Ma...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем

Согласно прогнозу известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), к концу 2026 года Apple запустит серийное производство MacBook Pro с OLED-дисплеем с сенсорной панелью на базе технологии On-Cell Touch. Слухи о запуске MacBook с сенсорным экраном курсируют в Сети на протяжении целого ряда лет, но Apple до сих пор публично отрицала, что собирается сделать это.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

«Модели MacBook впервые будут оснащены сенсорным экраном, что ещё больше размоет грань с iPad, — сообщил Минг-Чи Куо в соцсети X. — Это изменение, по-видимому, отражает многолетние наблюдения Apple за поведением пользователей iPad, указывая на то, что в определённых сценариях сенсорное управление может повысить как производительность, так и общее удобство использования».

Аналитик добавил, что у более доступной по цене модели MacBook на базе процессора, используемого в iPhone, массовое производство которой запланировано на IV квартал 2025 года, сенсорной панели не будет. Вместе с тем он не исключает использование сенсорной технологии в бюджетном ноутбуке следующего поколения, который выйдет в 2027 году.

Идея использования сенсорного дисплея в MacBook отвергалась ещё со времён Стива Джобса (Steve Jobs), заявившего в 2010 году, что с точки зрения эргономики сенсорные панели не должны быть вертикальными, поскольку через некоторое время после начала работы рука начинает уставать. По мнению Джобса, наилучшее положение сенсорной панели для работы — горизонтальное, сообщил ресурс 9to5mac.com. «Мы действительно считаем, что эргономика Mac заключается в том, чтобы руки лежали на поверхности, и поднимать руку, чтобы дотронуться до экрана, довольно утомительно», — подтведил в 2018 году Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент Apple по программному обеспечению, о чём пишет appleinsider.com.

Вместе с тем, несмотря на публичные заявления Apple с отрицанием идеи применения сенсорных экранов, компания уже много лет изучает эту возможность. Многочисленные патенты и заявки на патенты по этой теме свидетельствуют о том, что компания не отказывается от идеи создания сенсорного MacBook Pro.

Если прогноз Минг-Чи Куо окажется верным, то это свидетельствует о серьёзном изменении в философии Apple по поводу дизайна MacBook. Как отметил ресурс 9to5mac.com, об изменении позиции Apple свидетельствует то, насколько iPadOS 26 действительно сближает функциональность iPad и MacBook, чего, как ранее заявляла компания, никогда не произойдёт.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
Apple признала 11-дюймовый MacBook Air устаревшим, а iPhone 8 Plus — винтажным
Apple выпустит MacBook стоимостью от $599 в следующем году, если слухи верны
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион
Repair Assistant добрался до Mac — Apple добавила калибровку компонентов в macOS 26 Tahoe
«Выглядит как нечто, созданное Apple»: энтузиаст соединил iPad Pro и MacBook Air в полнофункциональный гибрид
Теги: apple, macbook pro, ноутбук, сенсорный экран
apple, macbook pro, ноутбук, сенсорный экран
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 10 мин.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 2 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 2 ч.
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется 2 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 3 ч.
«Базис» выходит на рынок Бразилии 3 ч.
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда 4 ч.
Китайский ИИ-оптимизм на взлёте: национальные технокомпании кратно наращивают траты на инфраструктуру 5 ч.
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр 6 ч.
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех 6 ч.
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем 5 мин.
Премиальные холодильники Samsung начнут показывать рекламу — их обладатели на такое не соглашались 28 мин.
OnLogic представила компактные защищённые компьютеры Karbon 520 на базе Intel Meteor Lake 50 мин.
Многообещающие портативные консоли на Ryzen Z2 оказались фантомом, и кто виноват, не ясно 2 ч.
Мини-ПК MeLE Cyber X1 на базе Intel Twin Lake получил пластиковый корпус-радиатор 2 ч.
xAI готовится установить рекорд по созданию гигаваттного ИИ ЦОД Colossus 2 3 ч.
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED 3 ч.
Линейка графических планшетов Wacom One пополнилась 14-дюймовой моделью 3 ч.
TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED с «супер-квантовыми точками» 3 ч.
IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек 4 ч.