Жертвы утечки данных Facebook✴ через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга

Вероятно, многие ещё помнят скандал с британской компанией Cambridge Analytica, получившей доступ к данным миллионов пользователей Facebook✴ без их согласия во время президентской кампании Дональда Трампа (Donald Trump) в 2016 году и использовавшей их для политической рекламы. Похоже, что компания Meta✴ Platforms (в то время Facebook✴) начала выплачивать компенсации пострадавшим пользователям платформы в рамках судебного урегулирования.

Рассмотрение этого дела закончилось ещё несколько лет назад. Facebook✴ выплатила штраф в размере $5 млрд после иска Федеральной торговой комиссии (FTC) в 2019 году. В 2022 года для урегулирования другого коллективного иска компания согласилась выплатить $725 млн пострадавшим пользователям. Теперь же стало известно, что затронутые инцидентом пользователи начали получать компенсацию. В недавнем сообщении одного из участников иска против Facebook✴ сказано, что он получил на этой неделе около $38.

По сути, все пользователи Facebook✴, у которых была учётная запись в социальной сети в период с 7 мая 2007 года по 22 декабря 2022 года, могут претендовать на получение выплаты, поскольку они, вероятно, пострадали от утечки данных. Однако для получения компенсации необходимо было присоединиться к коллективному иску и подать претензию до 25 августа 2023 года. Пользователи платформы, которые не сделали этого, более не имеют права на получение компенсации.

Размер выплаты зависит от количества людей, присоединившихся к коллективному иску, а также от продолжительности периода активности в Facebook✴. Другими словами, пользователь, который имел аккаунт Facebook✴ в течение нескольких лет, получит больше пользователя, активного всего несколько недель. По данным источника, процесс распределения средств продлится в течение следующих двух с половиной месяцев. Денежные средства будут поступать на счёт, который каждый пользователь указал в коллективном иске.