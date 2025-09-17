Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Жертвы утечки данных F******k через Camb...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Жертвы утечки данных Facebook✴ через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга

Вероятно, многие ещё помнят скандал с британской компанией Cambridge Analytica, получившей доступ к данным миллионов пользователей Facebook без их согласия во время президентской кампании Дональда Трампа (Donald Trump) в 2016 году и использовавшей их для политической рекламы. Похоже, что компания Meta Platforms (в то время Facebook) начала выплачивать компенсации пострадавшим пользователям платформы в рамках судебного урегулирования.

Источник изображения: Michael Candelori / Shutterstock.com

Источник изображения: Michael Candelori / Shutterstock.com

Рассмотрение этого дела закончилось ещё несколько лет назад. Facebook выплатила штраф в размере $5 млрд после иска Федеральной торговой комиссии (FTC) в 2019 году. В 2022 года для урегулирования другого коллективного иска компания согласилась выплатить $725 млн пострадавшим пользователям. Теперь же стало известно, что затронутые инцидентом пользователи начали получать компенсацию. В недавнем сообщении одного из участников иска против Facebook сказано, что он получил на этой неделе около $38.

По сути, все пользователи Facebook, у которых была учётная запись в социальной сети в период с 7 мая 2007 года по 22 декабря 2022 года, могут претендовать на получение выплаты, поскольку они, вероятно, пострадали от утечки данных. Однако для получения компенсации необходимо было присоединиться к коллективному иску и подать претензию до 25 августа 2023 года. Пользователи платформы, которые не сделали этого, более не имеют права на получение компенсации.

Размер выплаты зависит от количества людей, присоединившихся к коллективному иску, а также от продолжительности периода активности в Facebook. Другими словами, пользователь, который имел аккаунт Facebook в течение нескольких лет, получит больше пользователя, активного всего несколько недель. По данным источника, процесс распределения средств продлится в течение следующих двух с половиной месяцев. Денежные средства будут поступать на счёт, который каждый пользователь указал в коллективном иске.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch
Теги: ff, утечка данных, выплаты
ff, утечка данных, выплаты
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 22 мин.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 54 мин.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 2 ч.
Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать — игра вылетела спустя два с половиной года 2 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 2 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 3 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 4 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 5 ч.
«Базис» выходит на рынок Бразилии 5 ч.
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда 6 ч.
Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать 2 мин.
DJI представила компактный дрон Mini 5 Pro с дюймовым сенсором и повышенной автономностью 14 мин.
Новые детские умные часы Garmin Bounce 2 с отслеживанием и двусторонней связью оценены в $300 2 ч.
Дженсен Хуанг «разочарован», но «понимает» решение Китая о запрете импорта ускорителей Nvidia 2 ч.
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем 2 ч.
Премиальные холодильники Samsung начнут показывать рекламу — их обладатели на такое не соглашались 3 ч.
OnLogic представила компактные защищённые компьютеры Karbon 520 на базе Intel Meteor Lake 3 ч.
Многообещающие портативные консоли на Ryzen Z2 оказались фантомом, и кто виноват, не ясно 3 ч.
Мини-ПК MeLE Cyber X1 на базе Intel Twin Lake получил пластиковый корпус-радиатор 4 ч.
xAI готовится установить рекорд по созданию гигаваттного ИИ ЦОД Colossus 2 4 ч.