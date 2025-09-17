Сегодня 17 сентября 2025
Новости Software
Новости Software
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее

Компания Nothing официально представила новую версию операционной системы Nothing OS 4.0, основанную на Android 14. Обновление принесёт переработанный интерфейс, сохраняющий фирменный стиль бренда, а также множество улучшений, включая новый экран блокировки.

Источник изображений: Nothing

Источник изображений: Nothing

Визуальные изменения затронули панель быстрых настроек, которая стала менее перегруженной, а плитки для некоторых элементов стали по формату шире. Помимо этого, тёмный режим получил большую контрастность, ползунок яркости экрана стал более отзывчивым, плюс добавлены дополнительные возможности функции Always-on Display (AOD), которая позволяет отображать на заблокированном экране смартфона важную информацию, такую как время, дата, уведомления и уровень заряда батареи, не прикасаясь к экрану.

Кроме того, обновлён интерфейс приложения камеры и галереи. Галерея стала «умнее», получив дополнительные элементы управления, пресеты и более интуитивно понятную компоновку. Также появилась новая панель управления, отслеживающая использование искусственного интеллекта.

Открытая бета-версия Nothing OS 4.0, по словам компании, «скоро выйдет». Первым устройством, которое получит обновление, должен стать Nothing Phone (3), а за ним последуют более старые устройства под брендами Nothing и CMF. При этом Nothing Phone (1) не будет обновлён до версии 4.0, так устройство фактически достигло конца жизненного цикла программной поддержки.

Источник:

Теги: nothing phone, смартфоны
