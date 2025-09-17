Сегодня 17 сентября 2025
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального

Компания Patriot Memory представила два твердотельных накопителя с интерфейсом PCIe 5.0 среднего и начального уровней — Viper PV563 и PA523 соответственно.

Источник изображений: Patriot Memory

Источник изображений: Patriot Memory

Viper PV563 разработан для тех, кому нужна высокая производительность по доступной цене. Накопители данной серии обеспечивают скорость последовательного чтения до 14 000 Мбайт/с и последовательной записи до 11 000 Мбайт/с.

Новинка оснащена контроллером, соответствующим спецификации NVMe 2.0, и предлагается в вариантах на 1, 2 и 4 Тбайт. Для модели объёмом 4 Тбайт производитель заявляет выносливость до 3000 TBW (терабайт перезаписанной информации). Накопитель поддерживает технологию HMB (в качестве буфера используют системную память) и динамического SLC-кеша.

Второй накопитель, Patriot PA523, предлагает ещё более доступный способ познакомиться с системами хранения данных с поддержкой PCIe Gen 5 x4. Он обеспечивает скорость последовательного чтения до 10 000 Мбайт/с и последовательной записи до 8500 Мбайт/с, предлагая преимущество в скорости перед моделями стандарта PCIe 4.0. Эта новинка доступна в вариантах на 1, 2 и 4 Тбайт. Для него тоже заявляется выносливость до 3000 TBW (у версии на 4 Тбайт). Компания отмечает, что Patriot PA523 отлично подойдёт для тонких ноутбуков и компактных ПК.

На все представленные накопители предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Стоимость представленных новинок компания не сообщила.

Источник:

patriot memory, ssd, pci express 5.0, твердотельный накопитель, nvme
