Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой

Сооснователь AdHoc и творческий руководитель комедийной игры Dispatch Ник Херман (Nick Herman) в интервью Eurogamer прокомментировал затишье вокруг приключения The Wolf Among Us 2 от Telltale Games (LCG Entertainment).

Источник изображений: Telltale Games

Напомним, The Wolf Among Us 2 была анонсирована в 2017 году и повторно — в 2019-м. Тогда за игру отвечала AdHoc, основанная ветеранами Telltale, Ubisoft и Night School Studio, но в итоге проект остался целиком за Telltale.

По словам Хермана, который выступил режиссёром дебютного эпизода оригинальной The Wolf Among Us, AdHoc проработала над сиквелом порядка двух лет, после чего была вынуждена взяться за Dispatch.

«Мы написали второй сезон. Считаем, он был лучше первого, а мы над ним работали. Да, мы гордились [сиквелом], проводили тесты, занимались роликами, анимациями и прочим. А потом [Telltale] понадобилось больше времени», — вспоминает Херман.

Херман подчеркнул, что AdHoc создавала The Wolf Among Us 2 в партнёрстве с Telltale, поэтому не могла сидеть без дела, в связи с чем взялась за Dispatch — команде нужно было двигаться дальше.

«Нам интересно посмотреть, что они сделают с игрой. Не знаю, сколько из нашего сценария останется в финальной версии. Но если бы мы смогли доделать вещь, которую написали и снимали, люди бы её полюбили», — считает Херман.

The Wolf Among Us 2 создаётся для PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее сообщалось, что игра будет выходить по эпизодам и расскажет историю в зимнем Нью-Йорке спустя полгода после финала первой части.

Теги: the wolf among us 2, telltale games, lcg entertainment, приключение
