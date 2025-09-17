Вышли первые обзоры iPhone 17: «лучший вариант базовой модели за последние годы»

Первые обзоры базовой модели iPhone 17 появились накануне официального старта продаж всей линейки в эту пятницу. Эксперты отмечают, что Apple впервые существенно сократила разрыв между обычной и Pro-версиями. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей Super Retina XDR с частотой обновления до 120 Гц, функцию Always-On («Всегда включённый дисплей»), улучшенную двойную камеру, увеличенный объём оперативной памяти и более ёмкий аккумулятор, что в совокупности делает его привлекательным даже для требовательных пользователей.

Модель оснащена 6,3-дюймовым OLED-дисплеем (против 6,1 дюйма у iPhone 16), поддерживающим технологию ProMotion с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, а также функцией Always-On, которая, по описанию Джейкоба Кастренейкеса (Jacob Kastrenakes) из The Verge, работает идентично версии в Pro-моделях — то есть, при бездействии экран затемняется, сохраняя виджеты, часы, уведомления и фоновое изображение. Одновременно Джейкоб Крол (Jacob Krol) из TechRadar назвал дисплей «главной звездой устройства», отметив, что плавность прокрутки, навигации и игр теперь стали заметно выше, чем в предыдущих базовых моделях, которые были ограничены частотой 60 Гц. Поверхность экрана защищена стеклом Ceramic Shield 2, устойчивым к царапинам.

Основная камера состоит из двух модулей по 48 мегапикселей каждый — широкоугольного и сверхширокоугольного, что является значимым апгрейдом по сравнению с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем в iPhone 16. Абрар Аль-Хити (Abrar Al-Heeti) из CNET подчеркнул, что iPhone 17 предлагает больше гибкости в съёмке, чем iPhone Air — в частности, поддерживает режим 0,5x и кинематографический режим видео, а также позволяет делать 2x-снимки с разрешением 12 мегапикселей. По умолчанию фото сохраняются в 24 Мп, но доступен и режим 48 Мп для лучшей детализации.

Устройство оснащено 8 Гбайт оперативной памяти (это наименьший объём среди новых iPhone) и базовым процессором Apple A19 с шестиядерным CPU, пятиядерным GPU и специализированным нейронным процессором (NPU), разработанным Apple для ускорения задач искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Каждый GPU-кластер имеет собственный Neural Accelerator, что ускоряет обработку ИИ-задач.

Эрик Зиман (Eric Zeman) из PCMag в ходе тестов производительности обнаружил, что iPhone 17 работает немного быстрее iPhone Air, при этом нагревается меньше, а по сравнению с Pro-версиями отстаёт всего на 10 % — разница, по его оценке, менее значительна, чем ожидалось. В сравнении с конкурентами A19 обошёл процессор Tensor G5 из Pixel 10 по общим бенчмаркам и превзошёл Snapdragon 8 Elite for Galaxy в Galaxy S25 по CPU-производительности, хотя в GPU-тестах уступил. В реальных сценариях устройство уверенно справляется с генерацией ИИ-изображений, созданием Genmoji и инструментами редактирования в Apple Photos.

Apple утверждает, что ‌iPhone 17‌ предлагает дополнительные 8 часов воспроизведения видео по сравнению с ‌iPhone 16‌. Джон Веласко (John Velasco) из Tom's Guide по этому поводу рассказал, что тест на автономность действительно показывает улучшение, хотя и не слишком большое. Показатель в тесте — 12 часов и 47 минут активности, и это на 34 минуты дольше по сравнению с iPhone 16. Это может показаться не очень много, но стоит помнить, у iPhone 17 более крупный 6,3-дюймовый дисплей. Что касается личных впечатлений, то Джон подтверждает, что ему заряда аккумулятора хватает на полный день и к вечеру остаётся ещё 15 % при активном использовании смартфона. Кроме того, его впечатлила скорость зарядки новинки. Проводная зарядка мощностью 35 Вт пополняет батарею до 39% за 15 минут, а затем до 71% за 30 минут. Это — ещё одно явное улучшение по сравнению с iPhone 16.