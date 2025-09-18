В сервисе чтения новостей Google Discover появилась возможность подписки и больше социального контента

Google добавила в свой сервис Discover функции, направленные на поддержку и продвижение авторов контента, включая возможность подписки на любимые источники и более тонкую настройку этих источников. Об этом Google рассказала на официальном сайте сервиса.

Google Discover представляет собой персонализированную ленту новостей. Этот сервис существует с 2018 года, придя на смену похожему сервису Google Feed.

Теперь пользователи Discover могут подписываться на интересующие их издания и авторов. После нажатия кнопки «Подписаться» система предложит предварительный просмотр контента, чтобы пользователь мог принять решение о подписке. Для работы необходима учётная запись Google.

«Вы сможете персонализировать Discover за счёт большего количества контента от ваших любимых издателей и авторов», — говорится на официальном сайте проекта.

Кроме того, в Google Discover расширяется поддержка социальных платформ — в сервисе будут чаще появляться публикации из X, Instagram✴ и YouTube Shorts. В Google говорят: «Вы будете видеть больше типов контента в Discover от издателей и авторов по всему интернету, включая публикации X, Instagram✴ и YouTube Shorts». Список этих платформ обещают расширять.

По мнению журналистов Search Engine Land, Google Discover — это отличный способ генерации трафика для владельцев сайтов, и новые функции сервиса могут сделать его ещё более полезным инструментом.

Нововведения в Google Discover уже начали развёртывание и должны стать доступными широкой аудитории в ближайшее время.