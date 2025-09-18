Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети В сервисе чтения новостей Google Discove...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В сервисе чтения новостей Google Discover появилась возможность подписки и больше социального контента

Google добавила в свой сервис Discover функции, направленные на поддержку и продвижение авторов контента, включая возможность подписки на любимые источники и более тонкую настройку этих источников. Об этом Google рассказала на официальном сайте сервиса.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Google Discover представляет собой персонализированную ленту новостей. Этот сервис существует с 2018 года, придя на смену похожему сервису Google Feed.

Теперь пользователи Discover могут подписываться на интересующие их издания и авторов. После нажатия кнопки «Подписаться» система предложит предварительный просмотр контента, чтобы пользователь мог принять решение о подписке. Для работы необходима учётная запись Google.

«Вы сможете персонализировать Discover за счёт большего количества контента от ваших любимых издателей и авторов», — говорится на официальном сайте проекта.

Кроме того, в Google Discover расширяется поддержка социальных платформ — в сервисе будут чаще появляться публикации из X, Instagram и YouTube Shorts. В Google говорят: «Вы будете видеть больше типов контента в Discover от издателей и авторов по всему интернету, включая публикации X, Instagram и YouTube Shorts». Список этих платформ обещают расширять.

По мнению журналистов Search Engine Land, Google Discover — это отличный способ генерации трафика для владельцев сайтов, и новые функции сервиса могут сделать его ещё более полезным инструментом.

Нововведения в Google Discover уже начали развёртывание и должны стать доступными широкой аудитории в ближайшее время.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Reddit готовит новый контракт с Google по интеграции с ИИ-сервисами
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото
В персональной ленте Google Discover появились ИИ-сводки — это грозит новостным сайтам падением посещаемости
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится
Теги: google, новости
google, новости
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
В сервисе чтения новостей Google Discover появилась возможность подписки и больше социального контента 28 мин.
Reddit готовит новый контракт с Google по интеграции с ИИ-сервисами 3 ч.
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы 10 ч.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 11 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 13 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 14 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 14 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 14 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 16 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 16 ч.
Вы нам — SMR, мы вам — ядерное топливо: американские и британские компании подписали целый ряд соглашению по развитию АЭС для питания ЦОД 10 мин.
Apple рассматривает возможность организации сборки складного iPhone на Тайване и в Индии 31 мин.
За пять лет количество расследований в сфере промышленного шпионажа на Тайване выросло на 31 % 2 ч.
Alibaba удалось разработать ИИ-чип T-Head PPU, сопоставимый по характеристикам с Nvidia H20 5 ч.
Новая статья: Обзор «золотого» блока питания GamerStorm PQ1000G (PQA00G-FD) с разъемом 12V-2x6 10 ч.
Глава NVIDIA разочарован запретом Китая на покупку RTX Pro 6000D, но все вопросы будут решаться на высшем уровне 10 ч.
Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель 10 ч.
CoreWeave инвестирует ещё £1,5 млрд в британские ИИ ЦОД 11 ч.
Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550 11 ч.
iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг» 11 ч.