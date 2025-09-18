Геймплей и скриншоты боевика Marvel 1943: Rise of Hydra от команды бывшей сценаристки Uncharted засветились в новой утечке

Marvel 1943: Rise of Hydra не спешит выходить из тени, однако новая утечка впервые выставила напоказ геймплей приключенческого боевика от студии Skydance New Media, возглавляемой экс-сценаристкой Uncharted Эми Хенниг (Amy Hennig).

Портал MP1st сообщил, что обнаружил в портфолио бывшего художника Marvel 1943: Rise of Hydra подборку не публиковавшихся ранее материалов по игре — 15-секундный геймплейный ролик и галерею скриншотов.

Отрывок игрового процесса демонстрирует сражение Чёрной Пантеры с группой солдат в похожем на бар закрытом помещении. Видео позволяет оценить стиль боя героя и интерактивность окружения (бутылки бьются, стулья разлетаются).

Камера во фрагменте не привязана к герою и обозревает экшен со стороны — вероятно, для удобства наблюдения за сражением. В MP1st отмечают, что материал создан не позднее 2022−2023 годов, поэтому с тех пор игра могла преобразиться.

Что касается скриншотов Marvel 1943: Rise of Hydra (см. галерею ниже), то на них изображены разные локации в Париже, включая упоминавшийся бар и туннели метро, а также крадущийся по ним Чёрная Пантера.

Скриншоты

По сюжету команде из четырёх героев — Капитан Америка (Стив Роджерс), Чёрная Пантера (Аззури), Габриэль Джонс и Нанали — предстоит дать бой террористической организации «Гидра» во времена Второй мировой войны.

Релиз Marvel 1943: Rise of Hydra ожидается в начале 2026 года на неназванных платформах. Обещают оригинальную историю, возможность поиграть за всех четырёх персонажей, дух приключений и графику на Unreal Engine 5.