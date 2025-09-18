Сегодня 18 сентября 2025
«Настоящая» детективная RPG от экс-разработчиков Disco Elysium сменила название и не только — геймплейный трейлер и скриншоты Tangerine Antarctic

Основанная бывшими разработчиками Disco Elysium лондонская студия Dark Math Games переименовала своего наследника «Диско» и решила отойти от изометрического геймплея, которым тот славится.

Напомним, духовный наследник Disco Elysium от Dark Math Games до сих пор назывался XXX Nightshift и позиционировался в качестве «настоящей» детективной ролевой игры с изометрической камерой.

Как стало известно, теперь проект Dark Math Games называется Tangerine Antarctic и представляет собой RPG от третьего лица. Приведённые на обновлённой странице в Steam скриншоты это подтверждают.

События игры развернутся в 2086 году на горнолыжном курорте Tangerine Antarctic в Антарктиде, где застряла патрульный оперативник Динора Кац. Отель был спроектирован знаменитым эстонским архитектором Каур Стёэр (Kaur Stőőr).

«Это место, где вы застряли из-за снежной бури и должны раскрыть загадочные убийства. Tangerine Antarctic — важный персонаж этой настоящей детективной RPG», — прояснил сооснователь Dark Math Games Тимо Альберт (Timo Albert).

По случаю анонса Dark Math Games также представила новый геймплейный трейлер Tangerine Antarctic. Растянувшийся почти на три минуты ролик демонстрирует диалоговую систему игры.

Обещают глубокий однопользовательский опыт, многогранный геймплей, судьбоносные решения, уникальную систему напарников и новаторские ролевые механики. Сроков выхода у Tangerine Antarctic пока нет.

Теги: xxx nightshift, tangerine antarctic, dark math games, ролевая игра
