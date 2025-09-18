Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC

Компания Microsoft продолжает улучшать приложения, которые поставляются вместе с операционной системы Windows 11 и доступны владельцам компьютеров категории Copilot+ PC. На этот раз новые функции появились в приложениях «Блокнот», Paint и «Ножницы».

Встроенный графический редактор получил сразу две новые функции. Первая из них позволит сохранять файлы в редактируемом формате для того, чтобы в дальнейшем можно было легко продолжить взаимодействие с ними.

В дополнение к этому у пользователей Paint появилась возможность настройки прозрачности инструментов «Карандаш» и «Кисть» с помощью специальных ползунков.

Владельцы компьютеров Copilot+ PC теперь смогут бесплатно задействовать «Блокнот» для обобщения, написания или перезаписи текстов. Для этого будут задействованы локальные вычислительные мощности нейронного сопроцессора (NPU). При наличии подписки Microsoft 365 можно переключаться между облачным и локальным ИИ при использовании этих функций. На данном этапе упомянутые обновления в «Блокноте» поддерживают только английский язык, но, вероятно, в скором времени это изменится.

В приложении «Ножницы» появился инструмент «Быстрая разметка», доступный после нажатия на соответствующую иконку на панели инструментов. Он позволяет выбрать область для захвата, а затем тут же с помощью инструментов «Перо», «Ластик» и «Паркер» внести какие-то правки до сохранения снимка экрана.

В дополнение к этому теперь можно выбрать опцию «Поделиться», «Визуальный поиск в Bing» и «Спросить Copilot» при работе с изображениями без необходимости сохранять их в виде файлов или добавления в буфер обмена. Все эти нововведения разворачиваются постепенно и в скором времени станут доступны пользователям совместимых устройств.