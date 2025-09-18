Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача. С учётом мобильных предложений пользователям дарят сразу три игры, включая ещё одну от чешской студии Amanita Design (Machinarium, Botanicula, Chuchel).

Первый проект — многопользовательская игра Project Winter в жанре социальной дедукции. Для выживания участникам команды необходимо работать сообща, но задачу осложняют предатели, которые по ходу матча становятся сильнее.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Project Winter в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается. Имеется перевод на русский.

Второй подарок — культовое приключение Samorost 2 от Amanita Design. По сюжету у главного героя, космического гномика в остроконечной шляпе, инопланетяне похитили любимую собаку: питомца необходимо найти и вызволить.

Раздача Samorost 2 проходит в EGS как на ПК, так и на мобильных устройствах (на Android по всему миру, на iOS только в Евросоюзе). PC-версия никакими ограничениями также не сопровождается.

Третья игра — мобильный гоночный экшен Road Redemption Mobile, в котором пользователям достаётся роль лидера банды байкеров. В отличие от двух предыдущих проектов, этот в российском сегменте недоступен.

Забрать Project Winter, Samorost 2 и Road Redemption Mobile можно до 25 сентября (18:00 МСК). Следующими бесплатными играми в EGS станут Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy (недоступна в России) и Eastern Exorcist.